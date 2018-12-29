Подарки Путину, собаки и коты Лукашенко, платья для президентского бала и чудеса - все за вчера

Доброе утро!

До Нового года осталось два дня. Выходных дня, что немаловажно! Так, чем вас занять?.. Обязательно перечитайте лучшие материалы года на TUT.BY , затем — мировые итоги этого жесткого года , а потом поиграйте в нашу игру: представьте, вы не были в Беларуси 12 месяцев и вернулись утром 31 декабря. За это время в стране многое поменялось. Сможете выжить в этой новой Беларуси ? Потом посмотрите 10 самых популярных клипов белорусов на YouTube , новый выпуск нашей «Простой политики» о главных событиях 2018-го , почитайте лучшие книги года , потом — что, по мнению экспертов, будет с рублем, нефтью и биткоином в конце 2019 года , подумайте, может вам срочно нужна новая машина (помните, кстати, сколько стоил бензин в начале года?) или новая работа , слепите 50 снеговиков за раз — и уж тогда поудобнее устраивайтесь на диване в ожидании 2019-го.





Вчера Лукашенко и Путин встретились в Москве. По словам Пескова, речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет . О чем говорили президенты — неизвестно. По итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. На краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями. «Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», — рассказал Лукашенко, Минск">отказался сыграть с Путиным в хоккей и отбыл в Минск, «что и понятно поскольку скоро Новый год». Кстати, у них может появиться новая традиция — всегда встречаться перед Новым годом! И дарить подарки, конечно, куда ж без этого: в этот праздник Путин получил от Лукашенко четыре мешка картошки с президентского огорода и сало .

Вчера гостем программы «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь-1» была пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. От нее мы узнали, какими видами спорта занимается Лукашенко (насчитали 11), что на тренировки он всегда сам ездит за рулем , что у него живут три кота и несколько собак, а сам он очень любит животных ( и показали президента с собачкой! ). А новогоднее поздравление Лукашенко тем временем все еще не записано — вроде бы, собираются писать сегодня .





Помните, кстати, президентский бал для молодежи? Расскажем вам, как участники разучивали танцы, где взяли платья и сколько они стоят . «Нас заранее предупредили, чтобы платья желательно были белыми, затем сказали, что можно и в пастельных тонах. Чтобы никто не выделялся, была приятная гамма. Лично я взяла напрокат платье за 200 долларов, университет пообещал компенсировать расходы», — говорит одна из участниц.

Кстати, об университетах. В вузы Беларуси за последние восемь лет стали принимать почти в два раза меньше студентов. При этом большинство из них учатся платно. Зато у нас в вузах очень много иностранцев. Как думаете, откуда большинство ?

Помните страшную аварию с семьей голкипера клуба «Витебск» ? Очевидец убежден: что бы ни говорили дорожники, она произошла из-за гололедицы . Его Ford в то же время вылетел с трассы М1 в кювет, а затем на его глазах в этом же месте выскочила на встречку и врезалась в эвакуатор Kia Щербаковых. «Мимо проезжала патрульная машина ГАИ, но не по нашему вызову. Она начала тормозить, и авто завиляло из стороны в сторону. Милиционер еще сказал, что скользко очень. Поинтересовался, все ли у нас нормально. А потом прямо на наших глазах произошла та страшная авария с Kia».

Следили за Рождественской гонкой титулованных биатлонистов? Наша Даша и Уле стали третьими — и там такая красивая история произошла . Кстати, спросили Домрачеву, не жалеет ли она о завершении карьеры — как думаете, что ответила ?





Знакомьтесь — Ульяна. Обычная девушка, которая работает… слесарем . Отрабатывает распределение после колледжа. Провели с ней почти целый день, поговорили про стереотипно не девичью профессию и первый, очень маленький, заработок. Обязательно посмотрите, она классная!

Давайте в последний раз в этом году съездим посмотреть на замечательные дома белорусов — в Марьяливо. Поселок состоит из двух частей: старой деревни в поле, обрастающей по периметру новыми домами, и КИЗ (коллектива индивидуальных застройщиков) «Марьяливо» — поселка газовиков, окруженного лесом. Большинство домов в «шоколадном» месте — замечательные, построенные со вкусом и не без участия архитекторов. Тут есть чем полюбоваться . Кстати, о недвижимости… Каждый год наш REALTY.TUT.BY традиционно составляет рейтинг скандалов в сфере недвижимости — и в этом году удивился, что… их почти не было !

Помните наших пожилых одиноких героев ? Смотрите, читатели TUT.BY подарили им чудо ! «С утра Эрнест Николаевич нарядился. Он точно не знал, что произойдет, но в патронажной службе, которая ему помогает, сказали: „Приедет чудо“. И он ждал. Мужчина не пользуется интернетом и, как нам показалось, увидев сюрпризы от читателей TUT.BY, растерялся и даже не понял, откуда вдруг все это взялось. Уже позже мы узнали: оставшись наедине с вашими подарками, открытками и письмами, он долго плакал. В 89 лет Эрнест Николаевич убедился: чудеса случаются». Они пришли также в дома Анны Ивановны, Светланы Нерсесовны, Светланы Николаевны… Спасибо вам, люди!





Вообще же герой уходящего года — каждый, кто хоть раз не остался в стороне от чужой беды. Кто шел к своей цели — и добился ее вопреки всем несправедливостям. Кто не побоялся сказать правду. Кто стал хоть чуточку лучше себя, уже почти прошлогоднего. Но есть человек, который удивил своей целеустремленностью: 8 лет он шел к тому, чтобы убийцу дочери нашли и наказали. И добился своего. Помните Леонида Слепнева? Мы спросили его, как он прожил этот сложный 2018-й . А сельскую звездочку Вику, которая «рвала» всех на олимпиадах , вспомните? Вот здесь кратко о ее первом студенческом годе и планах на новогоднюю ночь.

А как там наш Ниф-ниф? Помните, в октябре мы рассказывали историю о том, как в квартире минчанина Юрия жил четырехнедельный вьетнамский кабан. Как объяснял хозяин, животное он купил для своего отца из деревни. Правда, после жалоб соседей в ЖЭС мужчину попросили избавиться от кабана, и отец Юрия Анатолий Савельевич увез животное в деревню . Перед новым годом мы проведали кабана и посмотрели, в каких условиях после «однушки» на Пушкинской он живет сейчас .





Есть предположение, что именно перед Новым годом все становятся добрее, а потому — отзывчивее. AUTO.TUT.BY проверил эту версию на белорусских водителях: по легенде, у нашего Деда Мороза эвакуировали «сани» за парковку в неположенном месте, а наш герой опаздывает на утренник к детям. Согласятся ли автомобилисты бесплатно подвезти волшебника?.. Очень-очень доброе и хорошее видео, найдите пять минут — и обязательно посмотрите .

Все новости субботы, 29 декабря

Кстати. Если за праздничным столом появится необходимость срочно сменить тему, то вот вам 25 свежих и удивительных научных фактов , которые помогут спасти любую беседу. А вот истории людей, которые и за новогодним столом пить не будут , — потому что вообще не употребляют алкоголь. Покажем заодно, как правильно тот самый стол оформить и сервировать , а вот что на его поставить — здесь посоветуют известные белоруски . С наступающим! TUT.BY всегда рядом с вами и для вас!

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