Подарки Путину, собаки и коты Лукашенко, платья для президентского бала и чудеса - все за вчера

Вчера Лукашенко и Путин встретились в Москве. По словам Пескова, речи об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. О чем говорили президенты — неизвестно. По итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. На краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями. «Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», — рассказал Лукашенко, Минск">отказался сыграть с Путиным в хоккей и отбыл в Минск, «что и понятно поскольку скоро Новый год». Кстати, у них может появиться новая традиция — всегда встречаться перед Новым годом! И дарить подарки, конечно, куда ж без этого: в этот праздник Путин получил от Лукашенко четыре мешка картошки с президентского огорода и сало.
Кстати, об университетах. В вузы Беларуси за последние восемь лет стали принимать почти в два раза меньше студентов. При этом большинство из них учатся платно. Зато у нас в вузах очень много иностранцев. Как думаете, откуда большинство?
Помните страшную аварию с семьей голкипера клуба «Витебск»? Очевидец убежден: что бы ни говорили дорожники, она произошла из-за гололедицы. Его Ford в то же время вылетел с трассы М1 в кювет, а затем на его глазах в этом же месте выскочила на встречку и врезалась в эвакуатор Kia Щербаковых. «Мимо проезжала патрульная машина ГАИ, но не по нашему вызову. Она начала тормозить, и авто завиляло из стороны в сторону. Милиционер еще сказал, что скользко очень. Поинтересовался, все ли у нас нормально. А потом прямо на наших глазах произошла та страшная авария с Kia».
Знакомьтесь — Ульяна. Обычная девушка, которая работает… слесарем. Отрабатывает распределение после колледжа. Провели с ней почти целый день, поговорили про стереотипно не девичью профессию и первый, очень маленький, заработок. Обязательно посмотрите, она классная!
Давайте в последний раз в этом году съездим посмотреть на замечательные дома белорусов — в Марьяливо. Поселок состоит из двух частей: старой деревни в поле, обрастающей по периметру новыми домами, и КИЗ (коллектива индивидуальных застройщиков) «Марьяливо» — поселка газовиков, окруженного лесом. Большинство домов в «шоколадном» месте — замечательные, построенные со вкусом и не без участия архитекторов. Тут есть чем полюбоваться. Кстати, о недвижимости… Каждый год наш REALTY.TUT.BY традиционно составляет рейтинг скандалов в сфере недвижимости — и в этом году удивился, что… их почти не было!
Помните наших пожилых одиноких героев? Смотрите, читатели TUT.BY подарили им чудо! «С утра Эрнест Николаевич нарядился. Он точно не знал, что произойдет, но в патронажной службе, которая ему помогает, сказали: „Приедет чудо“. И он ждал. Мужчина не пользуется интернетом и, как нам показалось, увидев сюрпризы от читателей TUT.BY, растерялся и даже не понял, откуда вдруг все это взялось. Уже позже мы узнали: оставшись наедине с вашими подарками, открытками и письмами, он долго плакал. В 89 лет Эрнест Николаевич убедился: чудеса случаются». Они пришли также в дома Анны Ивановны, Светланы Нерсесовны, Светланы Николаевны… Спасибо вам, люди!
Вообще же герой уходящего года — каждый, кто хоть раз не остался в стороне от чужой беды. Кто шел к своей цели — и добился ее вопреки всем несправедливостям. Кто не побоялся сказать правду. Кто стал хоть чуточку лучше себя, уже почти прошлогоднего. Но есть человек, который удивил своей целеустремленностью: 8 лет он шел к тому, чтобы убийцу дочери нашли и наказали. И добился своего. Помните Леонида Слепнева? Мы спросили его, как он прожил этот сложный 2018-й. А сельскую звездочку Вику, которая «рвала» всех на олимпиадах, вспомните? Вот здесь кратко о ее первом студенческом годе и планах на новогоднюю ночь.
А как там наш Ниф-ниф? Помните, в октябре мы рассказывали историю о том, как в квартире минчанина Юрия жил четырехнедельный вьетнамский кабан. Как объяснял хозяин, животное он купил для своего отца из деревни. Правда, после жалоб соседей в ЖЭС мужчину попросили избавиться от кабана, и отец Юрия Анатолий Савельевич увез животное в деревню. Перед новым годом мы проведали кабана и посмотрели, в каких условиях после «однушки» на Пушкинской он живет сейчас.
Есть предположение, что именно перед Новым годом все становятся добрее, а потому — отзывчивее. AUTO.TUT.BY проверил эту версию на белорусских водителях: по легенде, у нашего Деда Мороза эвакуировали «сани» за парковку в неположенном месте, а наш герой опаздывает на утренник к детям. Согласятся ли автомобилисты бесплатно подвезти волшебника?.. Очень-очень доброе и хорошее видео, найдите пять минут — и обязательно посмотрите.