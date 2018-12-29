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Базовая величина, тарифы на ЖКУ и пенсионный возраст - изменения с января в Беларуси

30.12.2018 10:30 — Новости Общества | БелТА  
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Базовая величина, тарифы на ЖКУ и пенсионный возраст - изменения с января в Беларуси
Фото из архива

С Br305 до Br330 увеличится минимальная заработная плата. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 5 декабря 2018 года №870.

Минимальная зарплата - это нижняя граница оплаты труда работника. На данную величину ориентируется наниматель. Платить меньше МЗП работнику он не имеет права, больше - можно. При этом минимальная зарплата применяется с учетом отработанного рабочего времени. В Коллективном договоре может быть прописан иной размер МЗП, но не ниже установленного правительством.

С 1 января вырастут заработки строителей. Соответствующее постановление принято Минстройархитектуры. Согласно документу цена рабочего человека-часа повысится в среднем на 35%, в целом по республике уровень сметной зарплаты специалиста четвертого разряда составит Br1 369,2.Более чем в два раза возрастет денежное довольствие солдат-срочников согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты.

Базовая величина достигнет Br25,5.

Данный показатель влияет на размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. Последний раз БВ менялась с 1 января 2018 года - тогда она увеличилась с Br23 до Br24,5.

С нового года для мужчин пенсионный возраст составит 61,5 года, а для женщин – 56,5.

Профильный указ Президент Беларуси подписал 11 апреля 2016 года. Документ предусматривает поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста и предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Коммунальные платежи в рассчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жильцами при нормативном потреблении услуг за год вырастут в пределах $5. Указом Президента Беларуси повышение тарифов запланировано в два этапа. С 1 января прибавят расценки на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, капремонту. Поднимется в цене электроэнергия. После отопительного сезона (с 1 июня) тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на $1,1. Техобслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.

Также правительство определило перечень коммунальных услуг, оплачиваемых не занятыми в экономике по полной стоимости с 1 января (постановление от 24 апреля 2018 года №314). Это горячее водоснабжение, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение.

При этом уязвимые слои населения государство поддержит безналичными жилищными субсидиями.

Указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" с 1 января отменяется, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в Палате представителей.

Одновременно начнут действовать положения, направленные на пресечение лжепредпринимательской деятельности в Налоговом кодексе.

Финансирование белорусских школ с 1 января будет зависеть от количества учеников.

В Минобразования считают, что данная норма поставит учреждения образования в равные условия. Сейчас финансирование сметное: расчет зарплаты идет от количества классов в школе и никак не зависит от количества учащихся в ней.

На первичный прием взрослого или ребенка специалисту теперь отводится 20 минут (ранее 15 минут). Врачу общей практики — 18 минут. Провести профосмотр в специально отведенные в поликлиниках дни врач может в течение 15 минут (ранее 10 минут).

В постановлении Минздрава от 17 декабря №95 также поясняется, что изменение норм времени для врача общей практики обусловлено более широким кругом обязанностей по сравнению с участковым терапевтом.

Кроме того, обновляется порядок выдачи больничных с 31 января.

Изменения коснулись как порядка выдачи листков нетрудоспособности, так и их оформления. Старые бланки также будут действительны.

С нового года каждый месяц без пошлины можно получать посылку до 31 кг и на сумму до 200 евро (ранее 10 кг и 22 евро). Отправить за границу бандероль можно весом до 10 кг и стоимостью до 22 евро.

Кроме того, указ №490 разрешает магазины duty free в Национальном аэропорту при въезде в Беларусь, а также продавать беспошлинные товары на бортах белорусских авиалайнеров международных линий.

Таким образом профильные белорусские нормы унифицируются с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Уже с 1 января таможенным постом "Национальный аэропорт Минск" станет таможня "Минск-2", которая войдет в структуру Минской региональной таможни.

При оформлении туристических шенгенских виз в Польшу бронь отеля или договор аренды жилого помещения с 2 января – обязательны.

А в Турции с 1 января появится налог на безопасность. Заплатить этот сбор нужно будет в аэропорту по прилету в Турцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Минимальная зарплата вырастет С Br305 до Br330 увеличится минимальная заработная плата. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 5 декабря 2018 года...
 
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