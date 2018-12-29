Подарки от людей в погонах





Во время проведения новогодней благотворительной акции «Наши дети» начальник Глусского районного отдела Следственного комитета Леонид Тарабуев, начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут и ведущий специалист обособленной группы Марина Галушко поздравили с Новым годом ребят, которые воспитываются в приемной семье Алексея Гришина и Илоны Морозовой. Детей четверо — Влад, Стас, Евгений и Александра. В день прихода гостей дома находились трое воспитанников, так как Стас уехал на зимние каникулы в Италию.

Гости поздравили семью с самым волшебным праздником и подарили детям сладости, а родителям — набор посуды. Ребята дружно поблагодарили за подарки и хорошее настроение.

Алёна ЗМИТРОВИЧ

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