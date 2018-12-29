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Облачная погода со снегом и дождем прогнозируется 31 декабря в Беларуси

30.12.2018 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Облачная погода со снегом и дождем прогнозируется 31 декабря в Беларуси
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и мокрый снег, по западу республики с дождем, ожидается в Беларуси 31 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны - слабый туман и гололед. Временами возможны осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.

В Республиканском центре по гидрометеорологии предупреждают о неблагоприятном погодном явлении на 1 января. Днем в первый день нового года во многих районах республики ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и мокрый снег, по западу республики с дождем, ожидается в Беларуси 31 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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