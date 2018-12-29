«Ирония», «Елки» или «Сваты». Чем будут удивлять белорусские телеканалы в новогодние выходные

Новогодние выходные многие проведут у экранов телевизора. В саму новогоднюю ночь телеканалы подготовили праздничные программы. Что интересного можно посмотреть в эти выходные по телевизору — в нашем обзоре.



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ОНТ

30 декабря, в 7.10 утра, на телеканале покажут сказку «Варвара-краса, длинная коса», в 8.45 — мультфильм «Маша и Медведь». В 21.05 можно посмотреть церемонию вручения народной премии «Золотой граммофон». Для поклонников интеллектуальных программ в 23.15 начнется программа «Что? Где? Когда?».

31 декабря по телеканалу «ОНТ» будут показывать легендарные советские фильмы. В 11.05 — «Девчата», затем в 12.55 — «Бриллиантовую руку», а в 14.50 — «Любовь и голуби».

В 17.10 можно усаживаться перед телевизором, чтобы еще раз пересмотреть «Джентльмены удачи». В 19.00 начнется «Ирония судьбы, или С легким паром!», а в 20.55 — вторая часть этого известного, пожалуй, всем советским людям фильма.

В 23.00 начнется новогодняя программа, которая так и называется «Новогодняя ночь». Это проект российского «Первого канала». Там белорусы смогут увидеть звезд российской эстрады. Например, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Юрия Антонова, Ваенгу, Веру Брежневу, Алсу, Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева.

Александр Лукашенко начнет поздравлять белорусов в 23.50. После пожеланий от президента программа «Новогодняя ночь» продолжится.

1 января советские фильмы повторят. в 7.10 — «Девчата», в 8.50 — «Ирония судьбы, или С легким паром!», 12.15 — «Джентльмены удачи», 16.55 — «Бриллиантовая рука», а в 18.40 — «Любовь и голуби».

«Беларусь 1»

30 декабря, в 12.35, можно посмотреть кулинарное шоу «50 рецептов первого». После него, в 13.15, будет мелодрама «Путь сквозь снега». В анонсе указано, что главная героиня как раз 30 декабря собирается лететь из Петербурга в Москву, чтобы встретиться с женихом. С ним она познакомилась по интернету. В фильме и будут показаны их приключения.

В 15.30 начнется популярный сериал «Сваты».

31 декабря большую часть дня будет идти сериал «Моя любимая свекровь». Начнется он в 7.25. В 18.45 — снова «Сваты».

В 22.05 начнется праздничная программа «С Новым годом, Беларусь!». Новогоднее поздравление президента — в 23.50, затем праздничная программа продолжится.

1 января можно будет увидеть несколько серий мелодрамы «Другой». Она начнется в 9.00.

В 15.10 покажут в записи «Главную елку страны. Новогодний благотворительный праздник для детей с участием президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко». После нее — премьера мелодрамы «Стандарты красоты».

«Беларусь 2»

30 декабря на этом канале можно увидеть несколько выпусков программы «Орел и решка». Первый в 11.50.

31 декабря, в 14.45, можно посмотреть «Алису в стране чудес», а затем и «Алису в Зазеркалье». В 22.05 начнется сказочный мультфильм «Холодное сердце». В 23.50 — поздравление президента. Затем три серии мультфильма «Мадагаскар».

1 января серии «Мадагаскара» повторят. На протяжении дня покажут четыре серии «Индианы Джонса», а в 22.15 — фильм «Ла-Ла Ленд».

«Беларусь 3»

30 декабря, в 10.30, настройтесь на программу „Беларуская кухня“. Курыца, запечаная ў цесце». В 12.15 можно посмотреть фильм «Свадьба в Малиновке». После кино будут две программы, посвященные Александру Солодухе.

31 декабря, в 9.40, снова можно посмотреть кулинарную программу «Беларуская кухня. Сала запечанае і параная капуста». В 15.00 покажут фильм «Морозко», а в 21.30 — «Полосатый рейс».

В 22.55 начнется новогодняя программа в классическом стиле. Это будет концерт Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. В 23.50 — поздравление Александра Лукашенко. После — продолжение новогодней программы.

Во вторник, 1 января, в 18.00, повторят фильм „Свадьба в Малиновке“, а в 21.05 — покажут ленту с Натальей Гундаревой „Одиноким предоставляется общежитие“.

СТВ

30 декабря можно посмотреть сериал „Под каблуком“. Он начнется в 11.20. В 20.35 покажут фильм „ГОРЬКО 2“.

31 декабря, в 6.50, покажут культовый фильм „КИН-ДЗА-ДЗА“, в 11.20 — „Двенадцать стульев“, а в 18.30 — „Покровские ворота“. В 23.00 начнется новогодний проект „Наш 2018-й“. В 23.50 — поздравление президента.

Во вторник, 1 января, утро начнется с музыкального марафона „Легенды Ретро F“». В течении дня покажут несколько фильмов «Елки».

«Белсат»

30 декабря телепрограмма канала достаточно привычная: новости, мультфильмы, кулинарное шоу. А вот 31 декабря на телеканале «Белсат» в 21.35 покажут фильм-концерт «Народны альбом. 20 гадоў».

И в 23.10 начнется новогоднее телешоу от Belsat Music Live и Лявона Вольского. Его сюжет заключается в том, что идеологическая комиссия перед Новым годом прослушивает рок-группы. Лучшие исполнители поедут на конкурс в Москву. Однако в каждой композиции есть идеологические недочеты. В какой-то момент дверь в зал, где идет прослушивание, закрывается и идеологам приходится отмечать Новый год с музыкантами. В какой-то момент их отношение к группам меняется.