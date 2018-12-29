Что происходит с организмом с 30 декабря по 2 января. История празднующего человека в картинках

Новогодние праздники — это не только стресс, но и шанс набрать пару килограммов и подпортить здоровье. Мы взяли за пример среднего белоруса — здорового минчанина 40 лет среднего веса — и представили, что он активно празднует Новый год. Три дня, уже с 30 декабря, участвует в вечерних застольях, с удовольствием пьет-ест, смотрит голубые огоньки — в общем, встречает Новый год согласно давней традиции.

Мы проанализировали некоторые цифры и пообщались с медиком, чтобы понять, как может меняться организм человека, если праздновать по нашему сценарию.

Если 30 и 31 декабря, а затем еще и 1 января плотно есть во время застолий, то можно потреблять и по 5 000 калорий в сутки при норме в 2 000 — 2500 калорий. В итоге за три дня человек съест 15 000 калорий. Это на 7500- 9000 калорий больше, чем нужно.

Итого при таком рационе за три дня можно набрать до 2 кг веса, вместе с ними придут тошнота, вздутие в животе, тяжесть. Могут возникнуть ощущения вялости и слабости.





Во время новогодних пиршеств, как правило, на столе преобладают блюда с животными жирами — мясо, колбасы, майонез. Изрядно переев, человек может почувствовать тошноту, горечь во рту. Такая еда — еще и нагрузка на печень. Она проявляется ощущением тяжести в правом подреберье.





Белорусы в день в среднем едят 10,7 грамма соли , хотя нужно до 5 граммов. Во время торжеств мы съедаем ее еще больше. Примерно по 15 гр в день. За три дня наберется около 45 гр.

В итоге у любителей застолий может повыситься артериальное давление, а в норме оно 120/80. Также из-за избытка соли в организме задерживается жидкость и появляются отеки.





Для людей старше 15 лет, не страдающих ожирением и сахарным диабетом, максимальное безопасное количество сахара — не более 50 грамм в день. Это шесть чайных ложек.

Если с 30, 31 декабря и 1 января есть только по кусочку торта 100−150 грамм в день, то вреда для организма не будет. Но если норму по сахарам превысить, это даст нагрузку на поджелудочную железу и может вызвать диарею, вздутие и боль в животе.





Если каждый праздничный день выпивать по бутылке шампанского, то это может привести к обезвоживанию организма, сгущению крови, снижению уровня сахара в крови, концентрации микроэлементов: фосфора, калия, магния, натрия и витаминов группы В.

Также при выпивке учащается пульс. В норме он 60−80 ударов в минуту, а при похмельном синдроме может быть от 100 ударов и выше.

Повышается и давление — вплоть до гипертонического криза.





Если не спать несколько ночей подряд, то это повлияет на нервную систему. Сначала у человека может быть повышенная возбудимость, а затем появляется апатия, наступает истощение нервной системы.





Но и это еще не все. То, что мы три дня мало двигаемся, много смотрим телевизор и едим, может привести к замедлению обмена веществ и работы желудочно-кишечного тракта.





А вот новогодние бенгальские огоньки благотворно влияют на состояние человека, так как в этот момент он испытывает только позитивные эмоции. TUT.BY желает вам побольше позитива, здоровья и оптимизма в новом году! И пусть советы врача, опубликованные ниже, вам не понадобятся!





Как пережить бурное застолье 1. На следующий день после застолья нужно пить много негазированной чистой воды, зеленого чая без сахара, морсов, отваров ромашки и мяты с медом, компоты из сухофруктов, в которых есть микроэлементы. 2. Можно пить огуречный рассол и есть кислые щи, богатые витамином С. 3. Стоит сделать несколько разгрузочных дней: один на следующий день после праздников, затем два-три таких дня в течение недели. Это поможет привести обмен веществ в норму. Разгрузочные дни могут быть овощные, фруктовые и кисло-молочные. 4. Сразу после праздников нельзя идти в спортзал и там активно заниматься. Это стресс для организма. Можно гулять, делать минимальную работу по дому, ходить в бассейн, на массаж. 5. В сауну и баню в первые дни после праздников ходить тоже нежелательно. Это может привести к подъему давления, сердечному приступу.

Благодарим за помощь в подготовке материала терапевта медицинского центра «ЛОДЭ» Елену Серик.