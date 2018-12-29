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Что происходит с организмом с 30 декабря по 2 января. История празднующего человека в картинках
30.12.2018 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Новогодние праздники — это не только стресс, но и шанс набрать пару килограммов и подпортить здоровье. Мы взяли за пример среднего белоруса — здорового минчанина 40 лет среднего веса — и представили, что он активно празднует Новый год. Три дня, уже с 30 декабря, участвует в вечерних застольях, с удовольствием пьет-ест, смотрит голубые огоньки — в общем, встречает Новый год согласно давней традиции.
Мы проанализировали некоторые цифры и пообщались с медиком, чтобы понять, как может меняться организм человека, если праздновать по нашему сценарию.
Если 30 и 31 декабря, а затем еще и 1 января плотно есть во время застолий, то можно потреблять и по 5 000 калорий в сутки при норме в 2 000 — 2500 калорий. В итоге за три дня человек съест 15 000 калорий. Это на 7500- 9000 калорий больше, чем нужно.
Итого при таком рационе за три дня можно набрать до 2 кг веса, вместе с ними придут тошнота, вздутие в животе, тяжесть. Могут возникнуть ощущения вялости и слабости.
Во время новогодних пиршеств, как правило, на столе преобладают блюда с животными жирами — мясо, колбасы, майонез. Изрядно переев, человек может почувствовать тошноту, горечь во рту. Такая еда — еще и нагрузка на печень. Она проявляется ощущением тяжести в правом подреберье.
Белорусы в день в среднем едят
В итоге у любителей застолий может повыситься артериальное давление, а в норме оно 120/80. Также из-за избытка соли в организме задерживается жидкость и появляются отеки.
Для людей старше 15 лет, не страдающих ожирением и сахарным диабетом, максимальное безопасное количество сахара —
Если с 30, 31 декабря и 1 января есть только по кусочку торта 100−150 грамм в день, то вреда для организма не будет. Но если норму по сахарам превысить, это даст нагрузку на поджелудочную железу и может вызвать диарею, вздутие и боль в животе.
Если каждый праздничный день выпивать по бутылке шампанского, то это может привести к обезвоживанию организма, сгущению крови, снижению уровня сахара в крови, концентрации микроэлементов: фосфора, калия, магния, натрия и витаминов группы В.
Также при выпивке учащается пульс. В норме он 60−80 ударов в минуту, а при похмельном синдроме может быть от 100 ударов и выше.
Повышается и давление — вплоть до гипертонического криза.
Если не спать несколько ночей подряд, то это повлияет на нервную систему. Сначала у человека может быть повышенная возбудимость, а затем появляется апатия, наступает истощение нервной системы.
Но и это еще не все. То, что мы три дня мало двигаемся, много смотрим телевизор и едим, может привести к замедлению обмена веществ и работы желудочно-кишечного тракта.
А вот новогодние бенгальские огоньки благотворно влияют на состояние человека, так как в этот момент он испытывает только позитивные эмоции. TUT.BY желает вам побольше позитива, здоровья и оптимизма в новом году! И пусть советы врача, опубликованные ниже, вам не понадобятся!
Благодарим за помощь в подготовке материала терапевта медицинского центра «ЛОДЭ» Елену Серик.
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По нашей просьбе врач рассказал, как может измениться организм человека с 30 декабря по 2 января, если активно праздновать Новый год.
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