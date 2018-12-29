Президент очень любит животных, а его кот стал медийной личностью

Александр Лукашенко очень любит животных, дома у него живут три кота.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в эфире телепрограммы «Беларусь 1» 29 декабря.

По словам Эйсмонт, рыжий кот Немо успел стать «публичной персоной», так как при встрече гостей всегда «лезет в кадр», тогда как остальные коты прячутся.

«Мы не раз его снимали даже в наших репортажах, когда президент приглашает к себе домой своих коллег. Его зовут Немо. Два остальных прячутся, а этот кот лезет в кадр», – отметила Эйсмонт.

На фото из личного архива Лукашенко в программе был показан снимок, где на малой родине (в Александрии) президент снят с собакой.

«На мой взгляд, как пресс-секретаря, в этом кадре весь глава государства. Он, правда, любит все живое, любит природу», – заключила она.