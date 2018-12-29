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Дед Мороз стал бесплатно развозить белорусам технику с мандаринами

30.12.2018 13:18 — Новости Общества | БДГ  
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Дед Мороз две недели будет бесплатно развозить белорусам холодильники и стиральные машины с мандаринами. Необычную службу доставки к праздникам запустила сеть магазинов ATLANT по всей стране.

Сказочная доставка бытовой техники будет работать до 7 января. Дед Мороз привезет и поднимет на этаж холодильник, морозильник или стиральную машину, или другую технику белорусского производства, а при необходимости – еще и пообщается с детьми. В качестве подарка – мешок мандаринов.

Встретить Деда Мороза с холодильником на спине смогут покупатели магазинов ATLANT в Минске и регионах. Товары обещают бесплатно доставить в любой уголок страны, вплоть до самого отдаленного хутора. Технику можно приобрести по ценам производителя, оплатив сразу или взяв в рассрочку сроком до 24 месяцев.

«Традиция праздничной доставки бытовой техники пока не получила широкого развития в Беларуси. Мы рассчитываем это исправить. Дед Мороз будет работать по всей стране, и мы уже закупили целую партию мандаринов, чтобы ни один покупатель не остался без важного новогоднего атрибута», – рассказали в сети магазинов ATLANT.

Сеть магазинов ATLANT – одна из крупнейших сетей бытовой техники в Беларуси, которая насчитывает 37 магазинов в 22 городах. Принадлежит компании «С-Видео» – многолетнему партнеру прямой дистрибуции завода ATLANT и других производителей. В торговой сети также представлена продукция мировых брендов. Компания работает с покупателями как в офлайне, так и онлайн.

 
Теги: Минск
 
 
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Дед Мороз две недели будет бесплатно развозить белорусам холодильники и стиральные машины с мандаринами. Необычную службу доставки к праздникам запустила сеть...
 
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