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Каким был 2018-й для Беларуси? Календарь самых значимых событий

30.12.2018 — Новости Общества | Полымя  
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В финальном «Субботнем выпуске» на телеканале ОНТ вспомнили всё, чем запомнился уходящий год.

Каким был 2018-й для Беларуси? Календарь самых значимых событий

 
 
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✨ В финальном «Субботнем выпуске» на телеканале ОНТ вспомнили всё, чем запомнился уходящий год.
 
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