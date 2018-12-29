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«Хороших людей вокруг очень много». Как читатели TUT.BY помогали нашим героям

30.12.2018 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Почтальон, который обслуживает деревню Большое Кошо Городокского района, дорогу к дому Бойцовых уже может найти с закрытыми глазами. Последние дней десять он бывает здесь почти ежедневно. С собой у него посылки, которые Ольге и четверым ее деткам шлют люди со всей Беларуси. Читатели TUT.BY кто как может, поддерживают многодетную семью, оказавшуюся в непростой ситуации. И теперь Ольга точно знает: все у них будет хорошо.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

К Рождеству и Новому году мы собрали несколько историй, после публикации которых, наши читатели помогли нашим героям. Этот текст о том, как небезразличные люди весь год поддерживали друг друга. Выручали словом и делом. Этот текст о доброте и хороших людях. Он о вас — наши читатели.

«Спасибо всем, кто поддержал нас в этом году»

В январе мы рассказали историю Анны Ананевич и ее 13-летнего сына Димки, которые живут в белорусской деревне Халипы, затерявшейся где-то на границе Витебской и Псковской областей. Жили они тогда в чужом доме без прописки. Женщина сильно болела и не могла найти работу. Димка во всем помогал маме. А в свободное от учебы время убирал подъезды, ухаживал за курами, кроликами и мечтал завести вьетнамских свинок.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

За год жизнь мамы и сына немного изменилась и приободрилась. В феврале они переехали в другой дом в своей же деревне и теперь решают, как его узаконить. У семьи уже появилась прописка и новые друзья. В субботу, 29 декабря, в их далекий от цивилизации край пришла посылка из Америки. Прислала ее девушка Анна, которая прочла о них из публикации на TUT.BY.

— Ой, я пока не знаю, что в этой коробке, — улыбается Анна. — Сын на лыжах катается, а без него я не буду открывать.

После материала люди передавали семье деньги и даже тушенку. Прислав 1700 долларов, Оксана Мастер из Америки помогла Анне оплатить медобследование и лечение. Правда, здоровье женщину все так же подводит. Анна не видит правым глазом, а левым — только в очках. Зато очки ей подобрали специальные. В них, говорит женщина, она может не только читать, но и ориентироваться на улице.

Исполнили люди и Димкину мечту: мальчишке подарили шесть вьетнамских поросят. А еще в его детском хозяйстве есть гуси, индюки, кролики, почтовые голуби. И все они в ожидании важного события: свиноматка вот-вот должна опороситься.

Мальчик счастлив, а Анна просит передать большое спасибо всем, кто поддерживал их в этом году. А особенно Светлане Константиновне из Руднянского сельсовета и Инне Викторовне — директору Межинской школы, которые помогли им разбираться с документами. Сейчас семья по частям выплачивает большой долг — деньги, которые когда-то брали на переселение, и мечтают, что в 2019-ом они решат вопрос с домом и их снимут с СОП.

«Откликнулась Алла из Гомеля, она до сих пор нам помогает»

В октябре мы рассказывали историю Светланы Галенчик и ее маленького Матвея. Мальчик родился с инвалидностью. Его диагноз — это две строчки мало понятных обывателю слов. Прогнозы врачей были неутешительны: малыш не будет видеть и ходить, но мама и ребенок не сдались. Сейчас 4-летний Матюша любит мультики и гулять с мамой по улице. А Светлана мечтает через несколько лет увидеть его в деловом костюме за школьной партой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После публикации люди звонили Светлане и писали. А однажды на ее телефоне высветился странный заграничный номер. На том конце был мужчина из Саудовской Аравии. Сказал: «Хочу хоть чем-нибудь помочь».

— Нам как раз нужно было пройти курс массажа, и он все оплатил, — возвращается к тем событиям Светлана. — А еще откликнулась Алла из Гомеля, она до сих пор с нами. Нередко получаю от нее сообщения: «Справитесь, вы — молодец», а еще она помогает договориться с брянским центром, куда в мае хочу отвезти Матюшу на реабилитацию.

После Нового года Светлана планирует открыть для этих целей счет. Нужно собрать 38 тысяч российских рублей. Сейчас они с Аллой выясняют: входит ли в эти деньги питание и проживание или нужна будет сумма побольше.

У Матвея за это время тоже случилось много личных достижений. Он стал лучше ходить, говорить и даже почистил мандарин.

— В январе ему будет пять, и раньше он этого никогда не делал, — рассказывает о сыне мама. — Брезговал, да и проблемы с моторикой давали о себе знать. А недавно я взяла мандарин, предложила: давай почищу, он схватил его и начал сам снимать кожуру. «Молодец», — хвалю, а потом как-то берусь за апельсин, а сын — хочу помочь.

«После всех звонков снова поверила в себя»

В ноябре мы писали о Надежде Листопадовой из Гродненской области. Ее семья из пяти человек находилась тогда за чертой бедности. Их общий доход составлял около 700 рублей, а это значит, что на каждого приходилось меньше прожиточного минимума.


Фото: из личного архива героя

Тот период Надежда зовет непростым, а сейчас она улыбается. Рассказывает, что после публикации ей позвонило человек десять, и все это ее очень взбодрило.

— Два месяца я была без работы и совсем отчаялась, — вспоминает женщина. — А после всех звонков снова поверила в себя.

В один из вечеров, размышляя о том, как быть дальше, Надежда вспомнила, что с детства любила заниматься рукоделием. «А может, — подумала она, — попробовать развиваться в этом направлении?» Женщина сходила в налоговую, оформилась как ремесленник — и с 1 января начинает. Будет делать украшения для волос, цветы из гофрированной бумаги, займется вышивкой.

В жизни случилась еще одна хорошая перемена: Надежде предложили работу. В школе возле дома нашлось место кладовщика и посудомойки.

— А еще с некоторыми из тех, кто мне тогда звонил, мы подружились, обмениваемся сообщениями и снимками в соцсетях, — не скрывает эмоций Надежда. — И это здорово!

«Сначала предоставили мне аж две сиделки»

В ноябре мы рассказывали историю Любови Даниловны Сукоры, которая ухаживает за больной дочкой. Шесть лет назад Оля пошла на операцию, чтобы исправить прикус. За 15 минут, пока она была без наблюдения врачей, что-то произошло — и девушка впала в кому. Из-за чего или кого именно, Любовь Даниловна не знает до сих пор.


Любовь Даниловна Сукора, 76 лет. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Спустя несколько часов после публикации, на почту автора материала пришло 60 писем, утром следующего их было 123, а всего за эти девять дней их поступило около 200. Писали врачи и бизнесмены, музыканты и работники IT-сектора, сотрудники банков и журналисты. Писали те, кто живет рядом — в Боровлянах и Минске, чуть дальше — в Фаниполе или Бресте, и совсем далеко — в США и Канаде.

Читатели предлагали помощь — финансовую и физическую, интересовались, какие лекарства и продукты нужны. Рекомендовали проверенную сиделку — и оплату хотели взять на себя.

А в это время дверь в доме Любови Даниловны и Ольги, считай, не закрывалась. Их посетили неравнодушные читатели TUT.BY, врачи из поликлиники, госпиталя и хосписа, министр здравоохранения, замминистра труда и соцзащиты. По словам Любови Даниловны, министр здравоохранения Валерий Малашко пообещал, что Оле будут предоставлять бесплатное энтеральное питание и предложил лечь на обследование в Минскую областную больницу. Но Любовь Даниловна пока отказалась.

А еще у Оли появилась сиделка.

— Сначала предоставили мне аж две сиделки. От одной я отказалась: зачем, чтобы они обе возле меня сидели в одно и то же время? — рассказывала женщина.

Впервые за долгое время мама, которой в декабре исполнилось 76, смогла выйти на улицу и не торопясь сходить в магазин, подышать воздухом. Конечно, все это внимание и человеческая доброта не подняли с постели ее Олю, но сильно приободрили Любовь Даниловну.

«Чудеса случаются, и хороших людей вокруг очень много»

В декабре мы рассказывали историю Ольги Бойцовой, которая одна растит четверых детей. Пятого ребенка, полуторагодовалого сына, женщина весной похоронила. Сейчас она беременна, и в конце января в семье должен появиться еще один малыш. А недавно семья пережила потрясение: всех детей изъяли и поместили в приют. Чиновники решили, что Аня, Коля, Миша и Проша живут в плохих условиях. Вернуть ребят из соцучреждения помогли неравнодушные люди — сельчане, работники профсоюза, священник.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Теперь историю семьи Бойцовых знают далеко за пределами Городокского района. И люди из разных уголков страны решили их поддержать. Помогают деньгами, вещами и просто добрыми словами.

— Я убедилась, что чудеса случаются, и хороших людей вокруг очень много. Спасибо им большое, — не скрывает эмоций Ольга и шутит, что малыша, который совсем скоро родится, одеждой обеспечили уже на год вперед. — После публикации, наверное, было всего два дня, когда почтальон не приносил нам посылки. Вот и сегодня (29 декабря. — Прим. TUT.BY) доставили две коробочки.

Поддержка летит из Минска, Гродно, Солигорска, Борисова… В посылках игрушки, вещи и даже роботы. Шестилетний Миша, который мечтал получить от Деда Мороза робота, получил их уже четыре. Такие вот чудеса.

А еще люди кладут Ольге деньги на телефон и заказывают семье доставку продуктов. Бывает, говорит женщина, приходит денежный перевод, а там даже не указан адресант.

— И я даже не знаю, кого благодарить, — растеряно отвечает многодетная мама.

Но и это еще не все хорошие новости. Скоро семья переедет из деревенского дома в квартиру в Городке. Местная власть им очень помогает. Дату новоселья многодетная мама пока не знает. Но до весны, шутит, переселятся, а, может быть, и раньше.

— Я поняла, что не одна, — Ольга еще раз всех благодарит. — Многие, кто нам помог, говорили, если что-то случится, обращайтесь. Знаете, я поняла, если нужна помощь, не стоит замыкаться в себе, не нужно стесняться просить. Ведь бывают в жизни ситуации, когда в одиночку человек ничего сделать не может.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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К Рождеству и Новому году мы собрали несколько историй, после публикации которых, наши читатели помогли нашим героям.
 
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