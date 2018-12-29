«Хороших людей вокруг очень много». Как читатели TUT.BY помогали нашим героям

Почтальон, который обслуживает деревню Большое Кошо Городокского района, дорогу к дому Бойцовых уже может найти с закрытыми глазами. Последние дней десять он бывает здесь почти ежедневно. С собой у него посылки, которые Ольге и четверым ее деткам шлют люди со всей Беларуси. Читатели TUT.BY кто как может, поддерживают многодетную семью, оказавшуюся в непростой ситуации . И теперь Ольга точно знает: все у них будет хорошо.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

К Рождеству и Новому году мы собрали несколько историй, после публикации которых, наши читатели помогли нашим героям. Этот текст о том, как небезразличные люди весь год поддерживали друг друга. Выручали словом и делом. Этот текст о доброте и хороших людях. Он о вас — наши читатели.

«Спасибо всем, кто поддержал нас в этом году»

В январе мы рассказали историю Анны Ананевич и ее 13-летнего сына Димки, которые живут в белорусской деревне Халипы, затерявшейся где-то на границе Витебской и Псковской областей. Жили они тогда в чужом доме без прописки. Женщина сильно болела и не могла найти работу. Димка во всем помогал маме. А в свободное от учебы время убирал подъезды, ухаживал за курами, кроликами и мечтал завести вьетнамских свинок.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

За год жизнь мамы и сына немного изменилась и приободрилась. В феврале они переехали в другой дом в своей же деревне и теперь решают, как его узаконить. У семьи уже появилась прописка и новые друзья. В субботу, 29 декабря, в их далекий от цивилизации край пришла посылка из Америки. Прислала ее девушка Анна, которая прочла о них из публикации на TUT.BY.

— Ой, я пока не знаю, что в этой коробке, — улыбается Анна. — Сын на лыжах катается, а без него я не буду открывать.

После материала люди передавали семье деньги и даже тушенку. Прислав 1700 долларов, Оксана Мастер из Америки помогла Анне оплатить медобследование и лечение. Правда, здоровье женщину все так же подводит. Анна не видит правым глазом, а левым — только в очках. Зато очки ей подобрали специальные. В них, говорит женщина, она может не только читать, но и ориентироваться на улице.

Исполнили люди и Димкину мечту: мальчишке подарили шесть вьетнамских поросят. А еще в его детском хозяйстве есть гуси, индюки, кролики, почтовые голуби. И все они в ожидании важного события: свиноматка вот-вот должна опороситься.

Мальчик счастлив, а Анна просит передать большое спасибо всем, кто поддерживал их в этом году. А особенно Светлане Константиновне из Руднянского сельсовета и Инне Викторовне — директору Межинской школы, которые помогли им разбираться с документами. Сейчас семья по частям выплачивает большой долг — деньги, которые когда-то брали на переселение, и мечтают, что в 2019-ом они решат вопрос с домом и их снимут с СОП.

«Откликнулась Алла из Гомеля, она до сих пор нам помогает»

В октябре мы рассказывали историю Светланы Галенчик и ее маленького Матвея. Мальчик родился с инвалидностью. Его диагноз — это две строчки мало понятных обывателю слов. Прогнозы врачей были неутешительны: малыш не будет видеть и ходить, но мама и ребенок не сдались. Сейчас 4-летний Матюша любит мультики и гулять с мамой по улице. А Светлана мечтает через несколько лет увидеть его в деловом костюме за школьной партой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После публикации люди звонили Светлане и писали. А однажды на ее телефоне высветился странный заграничный номер. На том конце был мужчина из Саудовской Аравии. Сказал: «Хочу хоть чем-нибудь помочь».

— Нам как раз нужно было пройти курс массажа, и он все оплатил, — возвращается к тем событиям Светлана. — А еще откликнулась Алла из Гомеля, она до сих пор с нами. Нередко получаю от нее сообщения: «Справитесь, вы — молодец», а еще она помогает договориться с брянским центром, куда в мае хочу отвезти Матюшу на реабилитацию.

После Нового года Светлана планирует открыть для этих целей счет. Нужно собрать 38 тысяч российских рублей. Сейчас они с Аллой выясняют: входит ли в эти деньги питание и проживание или нужна будет сумма побольше.

У Матвея за это время тоже случилось много личных достижений. Он стал лучше ходить, говорить и даже почистил мандарин.

— В январе ему будет пять, и раньше он этого никогда не делал, — рассказывает о сыне мама. — Брезговал, да и проблемы с моторикой давали о себе знать. А недавно я взяла мандарин, предложила: давай почищу, он схватил его и начал сам снимать кожуру. «Молодец», — хвалю, а потом как-то берусь за апельсин, а сын — хочу помочь.

«После всех звонков снова поверила в себя»

В ноябре мы писали о Надежде Листопадовой из Гродненской области. Ее семья из пяти человек находилась тогда за чертой бедности. Их общий доход составлял около 700 рублей, а это значит, что на каждого приходилось меньше прожиточного минимума.



Фото: из личного архива героя

Тот период Надежда зовет непростым, а сейчас она улыбается. Рассказывает, что после публикации ей позвонило человек десять, и все это ее очень взбодрило.

— Два месяца я была без работы и совсем отчаялась, — вспоминает женщина. — А после всех звонков снова поверила в себя.

В один из вечеров, размышляя о том, как быть дальше, Надежда вспомнила, что с детства любила заниматься рукоделием. «А может, — подумала она, — попробовать развиваться в этом направлении?» Женщина сходила в налоговую, оформилась как ремесленник — и с 1 января начинает. Будет делать украшения для волос, цветы из гофрированной бумаги, займется вышивкой.

В жизни случилась еще одна хорошая перемена: Надежде предложили работу. В школе возле дома нашлось место кладовщика и посудомойки.

— А еще с некоторыми из тех, кто мне тогда звонил, мы подружились, обмениваемся сообщениями и снимками в соцсетях, — не скрывает эмоций Надежда. — И это здорово!

«Сначала предоставили мне аж две сиделки»

В ноябре мы рассказывали историю Любови Даниловны Сукоры , которая ухаживает за больной дочкой. Шесть лет назад Оля пошла на операцию, чтобы исправить прикус. За 15 минут, пока она была без наблюдения врачей, что-то произошло — и девушка впала в кому. Из-за чего или кого именно, Любовь Даниловна не знает до сих пор.



Любовь Даниловна Сукора, 76 лет. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Спустя несколько часов после публикации, на почту автора материала пришло 60 писем, утром следующего их было 123, а всего за эти девять дней их поступило около 200. Писали врачи и бизнесмены, музыканты и работники IT-сектора, сотрудники банков и журналисты. Писали те, кто живет рядом — в Боровлянах и Минске, чуть дальше — в Фаниполе или Бресте, и совсем далеко — в США и Канаде.

Читатели предлагали помощь — финансовую и физическую, интересовались, какие лекарства и продукты нужны. Рекомендовали проверенную сиделку — и оплату хотели взять на себя.

А в это время дверь в доме Любови Даниловны и Ольги, считай, не закрывалась. Их посетили неравнодушные читатели TUT.BY, врачи из поликлиники, госпиталя и хосписа, министр здравоохранения, замминистра труда и соцзащиты. По словам Любови Даниловны, министр здравоохранения Валерий Малашко пообещал, что Оле будут предоставлять бесплатное энтеральное питание и предложил лечь на обследование в Минскую областную больницу. Но Любовь Даниловна пока отказалась.

А еще у Оли появилась сиделка.

— Сначала предоставили мне аж две сиделки. От одной я отказалась: зачем, чтобы они обе возле меня сидели в одно и то же время? — рассказывала женщина.

Впервые за долгое время мама, которой в декабре исполнилось 76, смогла выйти на улицу и не торопясь сходить в магазин, подышать воздухом. Конечно, все это внимание и человеческая доброта не подняли с постели ее Олю, но сильно приободрили Любовь Даниловну.

«Чудеса случаются, и хороших людей вокруг очень много»

В декабре мы рассказывали историю Ольги Бойцовой, которая одна растит четверых детей. Пятого ребенка, полуторагодовалого сына, женщина весной похоронила. Сейчас она беременна, и в конце января в семье должен появиться еще один малыш. А недавно семья пережила потрясение: всех детей изъяли и поместили в приют. Чиновники решили, что Аня, Коля, Миша и Проша живут в плохих условиях. Вернуть ребят из соцучреждения помогли неравнодушные люди — сельчане, работники профсоюза, священник.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Теперь историю семьи Бойцовых знают далеко за пределами Городокского района. И люди из разных уголков страны решили их поддержать. Помогают деньгами, вещами и просто добрыми словами.

— Я убедилась, что чудеса случаются, и хороших людей вокруг очень много. Спасибо им большое, — не скрывает эмоций Ольга и шутит, что малыша, который совсем скоро родится, одеждой обеспечили уже на год вперед. — После публикации, наверное, было всего два дня, когда почтальон не приносил нам посылки. Вот и сегодня (29 декабря. — Прим. TUT.BY) доставили две коробочки.

Поддержка летит из Минска, Гродно, Солигорска, Борисова… В посылках игрушки, вещи и даже роботы. Шестилетний Миша, который мечтал получить от Деда Мороза робота, получил их уже четыре. Такие вот чудеса.

А еще люди кладут Ольге деньги на телефон и заказывают семье доставку продуктов. Бывает, говорит женщина, приходит денежный перевод, а там даже не указан адресант.

— И я даже не знаю, кого благодарить, — растеряно отвечает многодетная мама.

Но и это еще не все хорошие новости. Скоро семья переедет из деревенского дома в квартиру в Городке. Местная власть им очень помогает. Дату новоселья многодетная мама пока не знает. Но до весны, шутит, переселятся, а, может быть, и раньше.

— Я поняла, что не одна, — Ольга еще раз всех благодарит. — Многие, кто нам помог, говорили, если что-то случится, обращайтесь. Знаете, я поняла, если нужна помощь, не стоит замыкаться в себе, не нужно стесняться просить. Ведь бывают в жизни ситуации, когда в одиночку человек ничего сделать не может.