Праздник для всех





Новый год — праздник, который, как мне кажется, каждый житель нашей планеты ждет с нетерпением. В людях перед этим праздником всегда просыпаются доброта, радость. С этими чувствами председатель Глусского районного совета пионерской организации Светлана Коржнёва и пионерский актив гимназии отправились поздравить воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глуска, а также выпускников этого Центра, посещающих отделение дневного пребывания людей с ограниченными возможностями.

Пионеры гимназии были очень рады тому, что дети и взрослые встретили их радушно. На протяжении всего мероприятия царили добро и радость. Ребята водили хороводы, отгадывали новогодние загадки, пели знаменитую «В лесу родилась елочка…» и, конечно же, получали подарки от Деда Мороза. Было очень классно ощутить обстановку новогодней радости. Но всё рано или поздно заканчивается, и наше мероприятие тоже подошло к концу.

На прощание директор Центра Людмила Сергейчик поблагодарила пионеров за организованный праздник и попросила всех быть гуманными и никогда не проходить мимо человека, если тот нуждается в помощи.

Антон ВАСИЛЕНКО,

11-й класс, гимназия