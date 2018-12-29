ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководителя «Буда-Кошелевского коммунальника» задержали за превышение служебных полномочий

30.12.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник».

Руководителя «Буда-Кошелевского коммунальника» задержали за превышение служебных полномочий

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.

Должностному лицу предъявлено обвинение по ч.3 ст.426 УК — превышение служебных полномочий.

Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/rukovoditelja-buda-koshelevskogo-kommunalnika-zaderzhali-za-prevyshenie-sluzhebnyh-polnomochij-331133-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора коммунального жилищного унитарного предприятия...
 
Новости дня
Новости общества
 
От всей души! Что белорусы желают незнакомцам, которые будут встречать Новый год в одиночестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика