Руководителя «Буда-Кошелевского коммунальника» задержали за превышение служебных полномочий

Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора коммунального жилищного унитарного предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник».
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.
Должностному лицу предъявлено обвинение по ч.3 ст.426 УК — превышение служебных полномочий.
Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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