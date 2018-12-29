От всей души! Что белорусы желают незнакомцам, которые будут встречать Новый год в одиночестве

24 декабря проект «Весточка» и фонд «Добра» предложили белорусам отправить открытки с пожеланиями тем, кто будет встречать Новый год в одиночестве. За два дня откликнулось более двух тысяч человек. Почитайте, какие трогательные, добрые и жизнеутверждающие слова написали белорусы. И доказывающие, что мы «душой не ачарствелі» и «не страцілі святое штосьці».





Открытки с пожеланиями разлетятся в дома престарелых — ветеранам и одиноким пенсионерам, в психоневрологические интернаты, пациентам больниц, вынужденным встречать праздники не дома из-за длительного стационарного лечения, а также в исправительные учреждения.

Жизненные трудности настигают нас без предупреждения, настолько внезапно, что сбивают с ног. Рано или поздно все изменится в лучшую сторону. Держитесь, мы всегда рядом с вами!

С Новым годом! Крепкого здоровья тебе и пусть исполнятся все твои заветные мечты! Тебе сейчас нелегко, но знай, что скоро все наладится, главное — верить! Я верю, что усё у цябе будзе добра ;)

Выходя из воды, после того, как чуть не утонул, ты рождаешься совсем другим. Я желаю тебе найти свой путь. Чтобы он был добрым и приносил счастье тебе и окружающим. Излучай любовь и принимай ее.

Привет, человек. Шлю тебе весточку из самого сердца. Какие бы ни были причины… всегда есть путь вперед. Делай то, что сделает тебя лучше. Читай книги Кастанеды, слушай музыку Моцарта, береги себя!

Чудо может случится не только в Новый год. Но новогоднее время — самое волшебное, чтобы в это чудо поверить.

Я хочу пожелать самого красивого, счастливого и удачного года в твоей жизни — поверь, так и будет! А если ты сейчас грустишь — я тебя крепко обнимаю. С Новым годом!

Скорее выздоравливай ♥ И пусть Новый год принесет много положительных моментов, пусть все заветные мечты исполняются, пусть все прекрасное, что в памяти осталось, умножится и прибавится. С Новым годом!

С наступающим Новым годом! Помни, что любые темные времена всегда сменяются светлыми. Не думай, что твоя жизнь закончена: всё будет хорошо!





Пусть новый год согреет хорошим настроением и теплыми заботливыми руками. Обнимаю вас.

Мечты должны быть безумными! Иначе это просто планы на завтра. Мечтай, пусть Новый год исполнит самые невероятные из них!

Желаю Вам здоровья, всего самого светлого и доброго в наступающем году. Пусть отступит одиночество и сбудутся ваши мечты и желания. Улыбнитесь!

Желаю вам здоровья! Это то, что так нужно каждому. Пусть 2019-й будет прекрасным годом для вас и тех, кто вам важен.

Оптимизма тебе, друг! Надеюсь, новый год будет для тебя именно таким, каким ты хочешь! Будь счастлив!

Поздравляю вас с Новым годом! Пусть уходящий год будет худшим в вашей жизни, а 2019-й — началом всех начал. Пусть Новый год станет первой страницей новой книги. Здоровья вам и вашим близким!

Я искренне поздравляю Вас с Новым годом! Прежде всего, желаю поправиться и больше не болеть, много тепла и уюта этой зимой, понимания в кругу близких людей и удачи во всех начинаниях! ❤

С Новым годом! Празднику быть, несмотря ни на что. Если вам сегодня плохо и грустно, знайте, так будет не всегда. Потрясет и перестанет. Здесь и сейчас желаю вам счастья, исполнения желаний и удачи!

У каждого из нас есть своя миссия в жизни. Часто мы не сразу понимаем ее смысл. Но она точно есть! Спасибо вам за ваш вклад в жизнь! С Новым Годом!

Пусть Новый год принесет счастье и избавит от одиночества и грусти!

Выздоравливайте! Пускай в новогом году удача преследует все 365 дней и настигает в самый подходящий момент! И пусть все беды обходят стороной!

Здравствуйте! Меня зовут Д****, мне 39. Я из Воложина. Желаю вам здоровья счастья и оптимизма! От всей души!

Желаю, чтобы все наладилось! Чтобы все проблемы остались в прошлом году. Главное, не падать духом и верить в чудо. И, конечно, не забывать о Боге. Он всех слышит!

Однажды мой сын спросил: «Мама, а Дед Мороз существует?». И я ответила, что Дед Мороз — это чудо! В нашей жизни всегда есть место чему-то необыкновенному. Нужно только верить.





Добрый человек. Разрешите вас поздравить с Новым годом! Знайте, что одиночество — это часть нашего пути, который мы просто обязаны пройти. Вместе. Потому что одиноких людей нет. Оглянитесь, все вместе мы — сила!

Здароўя вам i жыццёвых сiл у гэты халодны час. Пройдзе колькi дзён — i днi будуць даўжэйшыя, цяплейшыя i прыгажэйшыя. Прывітанне ад сям’i В*********.

Дорогой друг, пусть я тебя совсем не знаю, но от всего сердца желаю скорее поправиться, пусть все неудачи и беды, все переживания и боль останутся в прошлом. Пусть новый год принесет радость и тепло!

Дорогой друг! Пусть новый год подарит тебе здоровье и веру в любовь. Мы созданы для добра и счастья! Выздоравливай поскорее и радуй мир вокруг своей улыбкой.

Счастья — сто пудов! Здоровья — сколько войдет! Любви — без меры!

В нашей жизни всегда есть место чуду и надежде. Не только плохое может произойти по воле судьбы, но и хорошее. Главное — верить. С теплом, Оксана.

Здравствуй, милый человек! Я совсем тебя не знаю, но рад возможности отправить это письмо. Знай — ты не одинок, я сейчас думаю о тебе и мысленно обнимаю. Помни о том, что я рядом. С любовью, Гриша.

Дорогой человек, я поздравляю тебя с Новым годом! Знай, что ты не одинок. Я желаю тебе прожить этот год в радости и благополучии. С новым, 2019-м, годом!

Следующий этап — перенести от руки 2019 коротких пожеланий на открытки. И в этом нужна помощь волонтеров. Всех желающих стать сопричастным к маленькому новогоднему чуду приглашают 3 января с 17.00 до 20.00 по адресу ул. Фабрициуса, 4 («Имагуру»). Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке .

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Проект «Весточка» получил финансовую поддержку от меценатов Юрия Зиссера и Юрия Мельничека в финале 10-го сезона крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend . Миссия «Весточки» — быстрая отправка писем и посылок в исправительные учреждения.