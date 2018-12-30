Верность, выносливость и доброта. Собаки, тыквы и люди, которые нас восхитили в 2018 году

Весь год мы рассказывали о людях, чья выдержка, доброта и оптимизм восхищали нас, а еще давали силы и веру в то, что все будет хорошо. И, конечно, наши герои удивляли. Да что там люди! А тыква весом в 450 килограмм? А дом около озера Литовка со страшными и странным фигурами? И, конечно, в год Собаки не обошлось и без историй про четвероногих. Одна история про Хатико из Белых рос чего стоит!

Таня и 20 собак



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

У гродненки Татьяны Красильниковой в доме постоянно живет 20 собак и около 15 кошек (их давно не пересчитывали), несколько спасенных ворон и попугаи. Их Татьяна лечит, стерилизует и пристраивает (кроме попугаев, конечно). Женщина — не волонтер какого-либо приюта. Просто, говорит, так получилось.

Татьяна работает социальной няней для детей-сирот в Красном Кресте, муж — бизнесмен, сын — школьник, мама — самая верная помощница в уходе за питомцами — на пенсии. На поддержание чистоты, готовку еды для подопечных, стерилизацию животных, поиск хозяев у Татьяны уходит практически все свободное время.

За несколько лет, что женщина занимается собаками и котами, она нашла дом более сотни животных. Правда, меньше их на подворье у Татьяны не становится: ей постоянно подкидывают новых псов, которых она в очередной раз попытается пристроить. И так по кругу.

— Нет времени грустить или впадать в депрессию, потому что вот эта стая ждет от тебя еду по расписанию, а еще каждого погладь и за ухом почеши. Где уж тут быть в печали!

Полон дом собак. Как хорошая женщина спасает, лечит и пристраивает сотни брошенных животных

Лёня, который пробежал 600 километров и на этом не остановился



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Леонид Анацко из Лиды удивляет своей стойкостью и выносливостью. В свои 56 лет он бегает ультрамарафоны, занимается в них призовые места и постоянно обновляет свои и национальные рекорды. Так, в сентябре этого года он принимал участие в ультрамарафоне в Италии. Там Леонид обновил личный и национальный рекорд: за шесть суток пробежал 721,47 км. При этом за последние сутки забега преодолел 141 километр. А с читателями TUT.BY Леонид делился секретами своего ЗОЖа и рассказывал о своих планах. Бегать лидчанин стал в 2015 году. До того ж времени спортом занимался, «как придется», а в детстве еще и болел много. И только после 50 лет задумался о своем возрасте и о том, что нужно прожить как можно больше. И начал бегать. Разминка — быстрая ходьба по городу. Бывает, 35 тысяч шагов находит. И только потом — бег.

— Так і жыву. На самай справе, мне вельмі мала патрэбна ў гэтым жыцці. Для трэніроўкі - толькі добры абутак ды месца, дзе можна бегаць. Ем я простую ежу. Зараз прытрымліваюся вегетарыянства. Пасля мяса цяжка бегаць. Аддаю перавагу розным кашам, арэхам, садавіне ды гародніне, — рассказывал Леонид.

«Хіба ты конь, Лёня?» 56-гадовы лідчанін прабег 600 кіламетраў у шасцісутачным ультрамарафоне

Лучший тренер и поселковая хоккейная дружина, которая всех «рвет»



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В небольшом агрогородке Орля, что в Щучинском районе есть своя хоккейная дружина, которая второй год подряд занимает призовые места в детских республиканских соревнованиях «Золотая шайба» и «рвет» всех на областном уровне. Отсюда могли бы выйти будущие чемпионы, но все мечты пока разбиваются о реалии жизни.

Детская хоккейная команда «Орлята» существует в поселке уже около 20 лет. Ее состав, конечно, меняется, но интерес к этому виду спорта остается постоянным. Это все благодаря тому, что тренер все эти годы один и тот же — Владимир Хелский. В местной школе он вот уже 35 лет ведет физкультуру. Занял, говорит, место мамы, которая проработала физруком тоже 35 лет. И в этой же школе.

Историю появления детской команды при школе здесь передают из класса в класс. Однажды Владимир Хелский заметил, что местная детвора с наступлением зимы повсеместно выходит на замерзшее озеро с коньками — и до конца сезона мальчишек и девчонок оттуда не выгнать. Так и появилась хоккейная дружина в маленькой Орле.

Все инвестиции — мамина гордость да энтузиазм тренера. Как мальчишки из Орли «рвут» страну в хоккей

Максим, которые не говорит, и его родители, которые решили бороться за него



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

И снова Лида. Здесь живет 24-летний Максим Бацкалевич. Он с отличием окончил школу, неплохо знает английский язык и общается на нем в интернете с многочисленными друзьями. А еще парень написал несколько книг, одна из них — сборник автобиографических рассказов «Четки» — была напечатана в феврале 2018 года. Правда, ее издание оплатили родители молодого человека. Он бы без них, конечно, не справился. Потому что Максим с рождения болеет тяжелой формой ДЦП. Из-за болезни он не может ни стоять, ни говорить, ни самостоятельно принимать пищу. Родители для Максима стали руками, голосом и опорой. Сейчас Максим готовит к изданию новый сборник рассказов. А еще собирается выучить еще один иностранный язык.

Моя голова, твои руки. Как живет парень из Лиды, который не говорит, но школу окончил с медалью

Пацаны, которые в Гродно протестовали против ввода советских войск в Чехословакию



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Полвека назад, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года, советские войска вошли в Чехословакию. Против данных действий протестовали советские диссиденты. Наиболее значимая акция прошла на Красной площади в Москве. Ее назвали «демонстрацией семерых». Но мало кто знает, что примерно в это же время в Гродно двое студентов тоже протестовали и поплатились за это свободой.

Сергей Коленченко и Александр Романов учились тогда на химико-биологическом факультете Гродненского педагогического института, как тогда назывался нынешний университет. Александр Романов умер в 2005 году. Единственным свидетелем тех событий в Гродно остался Сергей. Парни разрисовали и порвали «иконостас» вождей пролетариата, который находился в фойе здания. А еще там же написали призывы остановить действия советской власти в Чехословакии.

— Сейчас все это воспринимается весело и как такая байка из далекого прошлого, а тогда было страшно. Допросы, допросы, допросы, а мы молодые, зеленые, наивные и испуганные, — говорит Сергей.

Судили молодых ребят по двум статьям: «Хулиганство» и «Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй».

— Я, наверное, единственный диссидент-сидент в Беларуси, оставшийся в живых. Да и по второй статье в Советском Союзе судили до нас только один раз.

Сашу осудили на 4 года. Наказание отбывал в Орше. Сергею дали три года. Сидел в Волковыске. С учебы их, конечно, попросили.

Юные диссиденты. Как в Гродно два пацана протестовали против ввода советских войск в Чехословакию

Хатико из Белых рос, который так и не дождался своего хозяина, но все закончилось хорошо



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Около бывшей деревни Девятовка в Гродно, где снимали легендарный советский фильм «Белые Росы», больше года собака ждала хозяев. Ее, переселяясь из деревенского дома в квартиру, забрать с собой хозяева не захотели. Пес упорно не уходил со своего бывшего места жительства — пока его кто-то сильно не избил. После этого за Джеком — так назвали собаку — стали ухаживать местные жители. Они очень хотели найти нового хозяина для пса.

После выхода статьи появились люди, готовые забрать пса домой. Так, семья гродненки Татьяны решила отвезти «потеряшку» в деревню к родственникам в Новогрудский район, где собака бы могла жить в частном доме. Однако Джек-Хатико, отвыкший от поводков и ошейников, в руки не дался .

Татьяна тоже не отступала. Каждый день она приходила к Джеку и кормила его. В конце концов его удалось поймать. Правда, с привлечением «тяжелой артиллерии» — волонтеров-зоозащитников гродненской организации «Преданное сердце». Джек-Хатико уехал в свой новый дом .

Удивительная тыква-гигант из-под Гродно



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Гигантскую тыкву вырастила на своем участке гродненская семья Гавраниных. В сентябре овощ приобрел известность и стал настоящей достопримечательностью в дачном поселке. В конце концов тыква достигла веса в 450 килограмм. В ноябре этого года из нее сварили кашу в Коробчицах. Сергей Гавранин рассказывал, что однажды увидел в интернете похожий огромный плод и решил вырастить такой же на даче. Семена заказывал в Америке и весь сезон бережно растил тыквину, обрывая ненужную завязь. Вот так все и получилось.

Гродненец на даче вырастил огромную тыкву весом 400 кг. И она продолжает расти

Дом «для всех», который для всех сейчас закрыт



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Около Новогрудка местный предприниматель Сергей Коваль построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором открыты для любого желающего круглые сутки. Вернее были открыты. Не так давно предприниматель временно закрыл усадьбу для туристов. В ноябре силовики задержали «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря. Мужчина много времени проводил в усадьбе.

Правда, Сергей уверяет, что с задержанием Дмитрия закрытие дома никак не связано.

— На дом были жалобы. Люди говорили о том, что якобы у нас в доме происходят какие-то пьянки. Однако это неправда. Кто-то выпивал на общегородском пляже, который находится через озеро от усадьбы. Кому-то просто усадьба не нравится, но я не хотел делать никому что-то плохое. А оказалось, что я вторгся в миры других людей. Кстати, на нас с закрытием усадьбы никто не давил. Это полностью мое самостоятельное решение. Очень жаль, что так получилось, — говорил Сергей.

С Высоцким и стимпанком. Под Новогрудком бизнесмен построил крутой дом «в подарок всем людям»