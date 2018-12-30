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Верность, выносливость и доброта. Собаки, тыквы и люди, которые нас восхитили в 2018 году
31.12.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Весь год мы рассказывали о людях, чья выдержка, доброта и оптимизм восхищали нас, а еще давали силы и веру в то, что все будет хорошо. И, конечно, наши герои удивляли. Да что там люди! А тыква весом в 450 килограмм? А дом около озера Литовка со страшными и странным фигурами? И, конечно, в год Собаки не обошлось и без историй про четвероногих. Одна история про Хатико из Белых рос чего стоит!
Таня и 20 собак
У гродненки Татьяны Красильниковой в доме постоянно живет 20 собак и около 15 кошек (их давно не пересчитывали), несколько спасенных ворон и попугаи. Их Татьяна лечит, стерилизует и пристраивает (кроме попугаев, конечно). Женщина — не волонтер какого-либо приюта. Просто, говорит, так получилось.
Татьяна работает социальной няней для детей-сирот в Красном Кресте, муж — бизнесмен, сын — школьник, мама — самая верная помощница в уходе за питомцами — на пенсии. На поддержание чистоты, готовку еды для подопечных, стерилизацию животных, поиск хозяев у Татьяны уходит практически все свободное время.
— Нет времени грустить или впадать в депрессию, потому что вот эта стая ждет от тебя еду по расписанию, а еще каждого погладь и за ухом почеши. Где уж тут быть в печали!
Лёня, который пробежал 600 километров и на этом не остановился
Леонид Анацко из Лиды удивляет своей стойкостью и выносливостью. В свои 56 лет он бегает ультрамарафоны, занимается в них призовые места и постоянно обновляет свои и национальные рекорды. Так, в сентябре этого года он
— Так і жыву. На самай справе, мне вельмі мала патрэбна ў гэтым жыцці. Для трэніроўкі - толькі добры абутак ды месца, дзе можна бегаць. Ем я простую ежу. Зараз прытрымліваюся вегетарыянства. Пасля мяса цяжка бегаць. Аддаю перавагу розным кашам, арэхам, садавіне ды гародніне, — рассказывал Леонид.
Лучший тренер и поселковая хоккейная дружина, которая всех «рвет»
В небольшом агрогородке Орля, что в Щучинском районе есть своя хоккейная дружина, которая второй год подряд занимает призовые места в детских республиканских соревнованиях «Золотая шайба» и «рвет» всех на областном уровне. Отсюда могли бы выйти будущие чемпионы, но все мечты пока разбиваются о реалии жизни.
Детская хоккейная команда «Орлята» существует в поселке уже около 20 лет. Ее состав, конечно, меняется, но интерес к этому виду спорта остается постоянным. Это все благодаря тому, что тренер все эти годы один и тот же — Владимир Хелский. В местной школе он вот уже 35 лет ведет физкультуру. Занял, говорит, место мамы, которая проработала физруком тоже 35 лет. И в этой же школе.
Историю появления детской команды при школе здесь передают из класса в класс. Однажды Владимир Хелский заметил, что местная детвора с наступлением зимы повсеместно выходит на замерзшее озеро с коньками — и до конца сезона мальчишек и девчонок оттуда не выгнать. Так и появилась хоккейная дружина в маленькой Орле.
Максим, которые не говорит, и его родители, которые решили бороться за него
И снова Лида. Здесь живет 24-летний Максим Бацкалевич. Он с отличием окончил школу, неплохо знает английский язык и общается на нем в интернете с многочисленными друзьями. А еще парень написал несколько книг, одна из них — сборник автобиографических рассказов «Четки» — была напечатана в феврале 2018 года. Правда, ее издание оплатили родители молодого человека. Он бы без них, конечно, не справился. Потому что Максим с рождения болеет тяжелой формой ДЦП. Из-за болезни он не может ни стоять, ни говорить, ни самостоятельно принимать пищу. Родители для Максима стали руками, голосом и опорой. Сейчас Максим готовит к изданию новый сборник рассказов. А еще собирается выучить еще один иностранный язык.
Пацаны, которые в Гродно протестовали против ввода советских войск в Чехословакию
Полвека назад, в ночь с 20 на 21 августа 1968 года, советские войска вошли в Чехословакию. Против данных действий протестовали советские диссиденты. Наиболее значимая акция прошла на Красной площади в Москве. Ее назвали «демонстрацией семерых». Но мало кто знает, что примерно в это же время в Гродно двое студентов тоже протестовали и поплатились за это свободой.
Сергей Коленченко и Александр Романов учились тогда на химико-биологическом факультете Гродненского педагогического института, как тогда назывался нынешний университет. Александр Романов умер в 2005 году. Единственным свидетелем тех событий в Гродно остался Сергей. Парни разрисовали и порвали «иконостас» вождей пролетариата, который находился в фойе здания. А еще там же написали призывы остановить действия советской власти в Чехословакии.
— Сейчас все это воспринимается весело и как такая байка из далекого прошлого, а тогда было страшно. Допросы, допросы, допросы, а мы молодые, зеленые, наивные и испуганные, — говорит Сергей.
Судили молодых ребят по двум статьям: «Хулиганство» и «Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй».
— Я, наверное, единственный диссидент-сидент в Беларуси, оставшийся в живых. Да и по второй статье в Советском Союзе судили до нас только один раз.
Сашу осудили на 4 года. Наказание отбывал в Орше. Сергею дали три года. Сидел в Волковыске. С учебы их, конечно, попросили.
Хатико из Белых рос, который так и не дождался своего хозяина, но все закончилось хорошо
Около бывшей деревни Девятовка в Гродно, где снимали легендарный советский фильм «Белые Росы», больше года собака ждала хозяев. Ее, переселяясь из деревенского дома в квартиру, забрать с собой хозяева не захотели. Пес упорно не уходил со своего бывшего места жительства — пока его кто-то сильно не избил. После этого за Джеком — так назвали собаку — стали ухаживать местные жители. Они очень хотели найти нового хозяина для пса.
После
Татьяна тоже не отступала. Каждый день она приходила к Джеку и кормила его. В конце концов его удалось поймать. Правда, с привлечением «тяжелой артиллерии» — волонтеров-зоозащитников гродненской организации «Преданное сердце». Джек-Хатико
Удивительная тыква-гигант из-под Гродно
Гигантскую тыкву вырастила на своем участке гродненская семья Гавраниных. В сентябре овощ приобрел известность и стал настоящей достопримечательностью в дачном поселке. В конце концов тыква достигла веса в 450 килограмм. В ноябре этого года из нее сварили кашу в Коробчицах. Сергей Гавранин рассказывал, что однажды увидел в интернете похожий огромный плод и решил вырастить такой же на даче. Семена заказывал в Америке и весь сезон бережно растил тыквину, обрывая ненужную завязь. Вот так все и получилось.
Дом «для всех», который для всех сейчас закрыт
Около Новогрудка местный предприниматель Сергей Коваль построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором открыты для любого желающего круглые сутки. Вернее были открыты. Не так давно предприниматель
Правда, Сергей уверяет, что с задержанием Дмитрия закрытие дома никак не связано.
— На дом были жалобы. Люди говорили о том, что якобы у нас в доме происходят какие-то пьянки. Однако это неправда. Кто-то выпивал на общегородском пляже, который находится через озеро от усадьбы. Кому-то просто усадьба не нравится, но я не хотел делать никому что-то плохое. А оказалось, что я вторгся в миры других людей. Кстати, на нас с закрытием усадьбы никто не давил. Это полностью мое самостоятельное решение. Очень жаль, что так получилось, — говорил Сергей.
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Весь год мы рассказывали о людях, чья выдержка, доброта и оптимизм восхищали нас, а еще давали силу и веру в то, что все будет хорошо. И, конечно, наши герои удивляли.
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