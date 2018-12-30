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Спортсмены, авантюристы и настойчивые протестующие. Люди Брестчины, которые нас восхитили в 2018 году
31.12.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Уходящий год для Брестской области был не всегда позитивным, но точно ярким! Нас вдохновляли многодетные мамы, заряжали энергией авантюристы-путешественники. Мы гордились добровольцами, которые спасали жизни детям и старикам, и волонтерами, поражались стойкости противников строительства аккумуляторного завода. Пришло время оглянуться назад и вспомнить все хорошее, что останется в 2018-м.
Противники строительства завода, которые не сдаются
Тема строительства под Брестом аккумуляторного завода была центральной для областного центра. Споры о предприятии
С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 36 митингов, 12 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию, которая прошла 29 апреля. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.
На днях жители нескольких деревень Брестского района подали документы для регистрации инициативной группы на проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода. Разрешат ли его власти — узнаем в 2019 году.
Пинские корабелы и брестские машиностроители, которым родина сказала «Надо»
Уходящий год подкинул крупных проектов и нашим промышленникам. Пинский судостроительный завод
Пловчиха Анастасия Шкурдай и ее тренер Ольга Ясенович, которые добывают золото
Спортивный дуэт
Многодетная мама из Барановичей, для которой 18 детей — это не предел, и ее неугомонная коллега из Пружан
Поговаривают, что суммарной энергии 33-летней Екатерины Станкевич из Барановичей, которая
Стас Вулканов, который сначала объехал на лонгборде Полесье, а потом доплыл на сапборде до Черного моря
Житель деревни Коммуна Минской области Стас Вулканов на Брестчине прославился своим амбициозным
Люди, которые спасали животных
В этом году в Брестской области было много положительных примеров заботы о братьях наших меньших. В Кобринском районе живет дауншифтер-вегетарианец Сергей Юцык, который работает сторожем, живет на то, что вырастил в огороде и
В Пинске студенты помогли пристроить бездомного пса по кличке Шашлычок. Сейчас он живет в семье с четырьмя детьми и одним котом. Новый дом нашел и дворняга Тимоти, который попал в лужу битума. Щенка достали, отмыли и выходили. Сейчас он живет с
… и люди, которые спасали людей
В 2018 году мы гордились теми, кто не остался в стороне, когда другим нужна была помощь. Респектуем
В Бресте нас восхищают бабушки из
Светлана Коржич, которая выстояла
В 2018 году завершилось громкое дело о дедовщине в белорусской армии. С момента гибели сына Светланы Коржич Александра в воинской части в Печах прошло больше года. Мама погибшего солдата участвовала в следственных действиях,
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Спортсмены, авантюристы и настойчивые протестующие. Люди Брестчины, которые нас восхитили в 2018 году
Уходящий год для Брестской области был насыщен яркими событиями и хорошими людьми. Нас вдохновляли многодетные мамы, заряжали энергией...
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