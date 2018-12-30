Спортсмены, авантюристы и настойчивые протестующие. Люди Брестчины, которые нас восхитили в 2018 году

Уходящий год для Брестской области был не всегда позитивным, но точно ярким! Нас вдохновляли многодетные мамы, заряжали энергией авантюристы-путешественники. Мы гордились добровольцами, которые спасали жизни детям и старикам, и волонтерами, поражались стойкости противников строительства аккумуляторного завода. Пришло время оглянуться назад и вспомнить все хорошее, что останется в 2018-м.





Противники строительства завода, которые не сдаются

Тема строительства под Брестом аккумуляторного завода была центральной для областного центра. Споры о предприятии открывали 2018 год , они же его и закрывают. За 12 месяцев противостояния власти и противники строительства завода так и не нашли общего языка. Стороны придерживаются полярных точек зрения и никто не собирается уступать. Завод потихоньку строится, а люди продолжают каждое воскресенье встречаться на главной площади города, чтобы обменяться новостями на волнующую их тему.

С января нынешнего года активисты подавали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 36 митингов, 12 пикетов и 5 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию, которая прошла 29 апреля. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

На днях жители нескольких деревень Брестского района подали документы для регистрации инициативной группы на проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода. Разрешат ли его власти — узнаем в 2019 году.

Пинские корабелы и брестские машиностроители, которым родина сказала «Надо»





Уходящий год подкинул крупных проектов и нашим промышленникам. Пинский судостроительный завод строил паром , который заменил треснувший мост над Припятью, а ОАО «Брестмаш» наладил сборку китайских микроавтобусов под брендом «МFP». Первые автомобили покинули сборочный цех в декабре. Ожидается, что вскоре завод будет выпускать около 2 тысяч единиц микроавтобусов: пассажирских и грузовых.

Пловчиха Анастасия Шкурдай и ее тренер Ольга Ясенович, которые добывают золото





Спортивный дуэт юной талантливой пловчихи Анастасии Шкурдай и ее тренера Ольги Ясенович не уставал нас радовать в 2018 году. 15-летняя брестчанка привезла два золота с юниорского Чемпионата Европы, завоевала серебро и бронзу на юношеских Олимпийских игр, а также четыре золота на плавательном турнире в Италии. В следующем году продолжаем болеть за Настю.

Многодетная мама из Барановичей, для которой 18 детей — это не предел, и ее неугомонная коллега из Пружан



Виктория Онохова-Журавлева — мать и опекун 13 детей. В Пружаны она переехала из Минска

Поговаривают, что суммарной энергии 33-летней Екатерины Станкевич из Барановичей, которая воспитывает 18 детей , и ее многодетной коллеги из Пружан Виктории Оноховой-Журавлевой хватит на питание агрогородка в течение нескольких лет. Заботу о семье они совмещают с общественной деятельностью: Екатерина ездит с семейным вокально-инструментальным ансамблем с благотворительными концертами, а Виктория прилагает все усилия, чтобы сделать родные Пружаны чуточку лучше и безопаснее .

Стас Вулканов, который сначала объехал на лонгборде Полесье, а потом доплыл на сапборде до Черного моря





Житель деревни Коммуна Минской области Стас Вулканов на Брестчине прославился своим амбициозным лонгборд-пробегом по белорусскому Полесью . За две недели парень преодолел более 500 километров и успешно завершил свое путешествие. Несколько месяцев спустя авантюрист поставил перед собой новую цель — доплыть на сапборде до Черного моря. С новым «челленджем» он тоже успешно справился . В общей сложности путешествие от Бобруйска до Одессы у него заняло 36 дней.

Люди, которые спасали животных

В этом году в Брестской области было много положительных примеров заботы о братьях наших меньших. В Кобринском районе живет дауншифтер-вегетарианец Сергей Юцык, который работает сторожем, живет на то, что вырастил в огороде и берет к себе на передержку выброшенных на улицу собак и котов . В будущем он хочет построить большой приют для всех животных. А еще в Кобрине живет пара пенсионеров, которые тратят большую часть своих пенсий на 50 дворовых котов .



Марина Андрусенко и Тимоти. Фото: Брестская газета

В Пинске студенты помогли пристроить бездомного пса по кличке Шашлычок. Сейчас он живет в семье с четырьмя детьми и одним котом. Новый дом нашел и дворняга Тимоти, который попал в лужу битума. Щенка достали, отмыли и выходили. Сейчас он живет с брестчанкой Мариной Андрусенко , которая участвовала в его спасении.

… и люди, которые спасали людей



Фото: МЧС

В 2018 году мы гордились теми, кто не остался в стороне, когда другим нужна была помощь. Респектуем рыбакам из Дрогичинского района , которые вытащили из ледяной воды 10-летнего Илью и молодому председателю Григорию Панасюку из Жабинковского района за то, что вытащил из горящего дома пенсионерку.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В Бресте нас восхищают бабушки из благотворительного дома «Благодать» , которые мерзнут в старом неотапливаемом доме, чтобы помогать ближним. Они раздают старую одежду, которую им приносят волонтеры. В благотворительный дом за «обновками» приходят бездомные, безработные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и финансами, семьи — многодетные и не очень. В общем, все, кому нужно что-то, что не нужно кому-то другому.

Светлана Коржич, которая выстояла





В 2018 году завершилось громкое дело о дедовщине в белорусской армии. С момента гибели сына Светланы Коржич Александра в воинской части в Печах прошло больше года. Мама погибшего солдата участвовала в следственных действиях, ездила на маршрутках из Пинска в Минск на суды . В ноябре Минский областной суд признал трех сержантов виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима.