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С Новым годом! Поздравление от TUT.BY
31.12.2018 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Друзья!
Мы прощаемся с 2018 годом.
В 2018-м с нами много чего произошло. Хорошего и не очень. Мы благодарны, что все это время вы были вместе с нами, помогали и поддерживали нас.
В уходящем году мы по-настоящему сплотились. А это очень важно.
Мы надеемся, что 2018-й вы будете вспоминать с улыбкой. Мы — да. А 2019-й принесет вам много ярких впечатлений, приятных эмоций и сюрпризов.
В 2019-м все будет лучше. И мы тоже — обещаем.
Мы очень ценим и любим вас. Спасибо, что вы с нами.
С Новым годом!
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Мы надеемся, что 2018-й вы будете вспоминать с улыбкой. Мы - да. А 2019-й принесет вам много ярких впечатлений, приятных эмоций и сюрпризов.
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