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С Новым годом! Поздравление от TUT.BY

31.12.2018 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Друзья!

Мы прощаемся с 2018 годом.

В 2018-м с нами много чего произошло. Хорошего и не очень. Мы благодарны, что все это время вы были вместе с нами, помогали и поддерживали нас.

В уходящем году мы по-настоящему сплотились. А это очень важно.

Мы надеемся, что 2018-й вы будете вспоминать с улыбкой. Мы — да. А 2019-й принесет вам много ярких впечатлений, приятных эмоций и сюрпризов.

В 2019-м все будет лучше. И мы тоже — обещаем.

Мы очень ценим и любим вас. Спасибо, что вы с нами.

С Новым годом!

А з дапамогай нашага «Каляднага слота» можна нават зазірнуць у будучыню і ўбачыць, што чакае вас у наступным годзе. Смела націскайце на выяву ніжэй.


 
 
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Мы надеемся, что 2018-й вы будете вспоминать с улыбкой. Мы - да. А 2019-й принесет вам много ярких впечатлений, приятных эмоций и сюрпризов.
 
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