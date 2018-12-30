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В 2019 году 80 лет исполняется «Полесской правде»

31.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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В 2019 году 80 лет исполняется «Полесской правде»
1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. В юбилейном 2019 году 80 лет исполняется и нашей газете – «Полесской правде».

Газета – живая летопись жизни. Каждый новый день вписывает на ее страницы новые строки. Ежедневно «Полесская правда» создает историю Пинщины и свою собственную историю. Наша газета имеет общее прошлое с БССР, в том числе и она являлась своего рода платформой для построения современного суверенного белорусского государства. На ум приходят слова, сказанные государственным и политическим деятелем, бывшим премьер-министром Великобритании У.С. Черчиллем: «Народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего…».

В архиве нашего издания имеются уникальные фотоальбомы об истории органа Пинского райкома и горкома КП Белоруссии, районного и городского Советов депутатов трудящихся – газеты «Полесская правда». В год юбилейных дат мы неоднократно перелистаем эти альбомы и обязательно поделимся воспоминаниями очевидцев тех лет с нашими читателями. А пока хочется отметить, что именно во времена БССР наша газета достигла высочайшего уровня своей популярности.

К примеру, в 1967 году тираж «Полесской правды» составлял 20 тысяч экземпляров, в 1970-м – 27 тысяч, в 1974 году – 30 тысяч экземпляров, в 1977-м – 32,5 тысячи, в 1989 году – свыше 42 тысяч экземпляров. Это подтверждает, что в те советские времена «Полесская правда» всегда имела свое лицо, отличалась высоким уровнем квалификации журналистов и внештатных авторов.

Жизнь не стоит на месте. Появляются новые технологии, в журналистику приходят новые люди. Мы стараемся следовать самым современным тенденциям и идти в ногу со временем. С 2009 года нашу газету можно читать в глобальной сети интернет. С каждым годом растет популярность сайта «Полесской правды» (pinsknews.by). Мы заняли свою нишу в социальных сетях – так пользующихся вниманием посетителей и читателей.

«Полесская правда» – это не только большая история, не только наше с вами настоящее, но и устремленность в будущее. И к этой теме, повторюсь, мы еще неоднократно вернемся на страницах районки в юбилейный для нее год.

Виолетта ПОДЛУЖНАЯ,
главный редактор газеты «Полесская правда».

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