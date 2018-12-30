Накануне Нового года в Полесском драмтеатре детям представили сказку «Хрустальная туфелька»



В канун Нового года в Полесском драматическом театре в рамках благотворительной акции «Наши дети» состоялся спектакль «Хрустальная туфелька», на который были приглашены дети из Пинского, Лунинецкого, Ивановского, Столинского районов и города Пинска. Спонсором новогоднего представления выступила областная организация РОО «Белая Русь». Пинский район представили 37 ребят. Это дети из многодетных семей, дети-сироты, ребята, которые добились высоких результатов в учебе, творчестве и спорте, а также дети членов РОО «Белая Русь».

Режиссер Павел Маринич представил юным зрителям новую оригинальную версию сказки, любимой всеми с детства. Спектакль «Хрустальная туфелька» рассказал детям о трудолюбивой девушке Золушке, терпящей обиды и капризы от властной мачехи и ее дочерей. Сказка запомнилась ребятам своими мелодиями, сценами с добрым юмором, который понятен всем возрастам. Этот спектакль получился праздничным, по-детски добрым и искренним, но по-взрослому философским и многозначным, наполненным превращениями. В «Хрустальной туфельке» роли исполняли Антонина Рокало, Анастасия Юрисова, Татьяна Гулевич, Ольга Ермалаева, Ольга Шендер, Сергей Бирульчик, Андрей Бастунец, Иван Величко.

Кроме того, в фойе театра малышей ждала новогодняя программа: ребята пели и играли с клоуном Мандарином, свинкой Машей, мишкой Мишей, силачом, львом Бонифацием, факиром-неудачником. С большим удовольствием малыши водили хороводы с любимыми сказочными персонажами у красавицы-елки. На новогоднем празднике каждый из ребят смог прошептать свое заветное желание на ушко Деду Морозу, а из рук Снегурочки получить подарок. Кстати, спонсором сладких подарков для ребят из нашего района выступила Пинская районная организация РОО «Белая Русь».

Татьяна Полховская.

Фото автора.