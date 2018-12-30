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Традиционный районный новогодний утренник собрал ребят Пинского района

31.12.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Традиционный районный новогодний утренник собрал ребят Пинского района
Ежегодно в Пинском районе проходит большой праздник в рамках республиканской акции
«Наши дети» – районный благотворительный новогодний утренник. В этот раз ребята из всех уголков Пинщины собрались в агрогородке Парохонск, в уютном сельском Центре культуры
и досуга.

Участниками праздника стали дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всего на театрализованное представление приехали около 300 мальчишек и девчонок. Теплые искренние слова поздравлений собравшимся адресовали заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский и начальник Пинского ГРОЧС В.И. Лозюк.

– От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! От этого праздника мы все ждем волшебства, подарков. Думаю, что для каждого сегодняшний день станет запоминающимся, ведь для вас приготовлено много сюрпризов. Мы, взрослые, хотим подарить вам частичку своего душевного тепла, веру в чудеса и добро. Желаю всем здоровья и отличного настроения! – обратился к ребятам Д.Г. Полховский.

Маленьких зрителей ждала увлекательная программа. Ее организатором выступил отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. С интересом дети окунулись в мир волшебной сказки. Артисты Парохонского СЦКиД подготовили красочную театрализованную постановку по мотивам сказки о Царевне-Несмеяне. Затем всех закружил веселый хоровод у наряженной елки. Скучать не довелось никому, ведь участники пели новогодние песни, играли, участвовали в веселых конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочным персонажам помогали проводить конкурсы волонтеры.

Все ребята получили сладкие подарки, на приобретение которых были выделены средства из областного бюджета. От Пинского ГРОЧС мальчишкам и девчонкам вручили новогодние пряники. Также детям подарили игрушки, настольные игры, канцелярские принадлежности, собранные во время благотворительной акции райкома ОО «БРСМ» «Чудеса на Рождество». В ней принимали участие все школы, а также дошкольные учреждения нашего района.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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