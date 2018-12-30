Седьмой в Пинском районе детский дом семейного типа открылся в Парохонске



Сохранение и укрепление семейного воспитания у нас в стране и в Пинском районе в частности остается приоритетным направлением социально-экономического развития. Забота о счастливой и безопасной жизни наших детей – задача первостепенной важности. Она всегда под пристальным вниманием Президента Республики Беларусь, руководства области и района. Государство берет на себя заботу о создании комфортных, благоприятных условий проживания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот.



В преддверии Нового года и Рождества в агрогородке Парохонск состоялось значимое событие – торжественное открытие детского дома семейного типа.

В церемонии открытия приняли участие председатель Пинского районного исполнительного комитета И.М. Брилевич, председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Г.Я. Пригодич, представители строительных и трудовых организаций района, общественных организаций, руководители учреждений образования и культуры, ребята и родители, которые приняли активное участие в районной благотворительной акции «Вместе чудо сотворим».



Детский дом семейного типа в Парохонске стал седьмым по счету в Пинском районе. Двухэтажный уютный коттедж был построен работниками УП «Пинская СПМК-33». На строительство дома, возведение гаража и благоустройство территории были выделены средства из областного и республиканского бюджета в размере 356 760,46 рубля. На комплектование дома необходимой мебелью, бытовой техникой мягким инвентарем из районного бюджета было дополнительно выделено 27 007,80 рубля.



В большом доме площадью 204,89 квадратных метра поселилась дружная семья Галины Ивановны Савич, в которой воспитывается восемь ребят в возрасте от 3 до 16 лет. Это Дмитрий, Мария, Богдан, Егор, Иван, Ангелина, Карина и Ксения. Приемным родителем Галина Ивановна стала в 2008 году, когда взяла из детского социального приюта девочку. За эти годы она дала путевку в жизнь приемным детям Елене и Виктории. Кроме того, у Галины Ивановны четверо своих детей, двое из которых – Дмитрий и Марина – уже взрослые и создали свои семьи, а 1-классница Владислава и 9-классница Анастасия живут вместе с мамой.

В Пинском районе на семейных формах устройства проживает 137 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Родными для них стали 40 опекунских (56 детей) и 20 приемных семей (35 детей), а также детские дома семейного типа (46 детей).

Открывая торжественную церемонию, И.М. Брилевич отметил, что это значимое событие происходит в Год малой родины, в преддверии новогодних и рождественских праздников. И это символично. Взрослые смогли подарить детям настоящее чудо – комфортный современный дом, в котором будут воспитываться ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. И.М. Брилевич выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в возведении дома, благоустройстве территории, а также родителю-воспитателю Г.И. Савич, которая взяла на себя огромную ответственность по воспитанию детей. От имени райисполкома И.М. Брилевич вручил Галине Ивановне подарочный сертификат на телевизор.



Со словами приветствия выступил начальник УП «СПМК-33» Д.В. Полоцкий. Он в свою очередь вручил родителю-воспитателю Г.И. Савич символический ключ от детского дома семейного типа



После традиционного перерезания красной ленточки обитатели дома и гости прошли внутрь. Г.И. Савич показала, в каких условиях будут жить дети. Здесь есть большая игровая комната на 1-м этаже, столовая, а на 2-м – четыре детские комнаты и комната для родителей, гардеробная. Все оборудовано новой мебелью, изготовленной руками воспитанников Молотковичской вспомогательной школы-интерната. Одним словом, здесь есть все, что нужно для счастливой жизни. Самое главное, чтобы в доме всегда царили семейный уют, любовь и доброта.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.