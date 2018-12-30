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ГОД 2018: события и лица

31.12.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Последние дни уходящего года – самое время подвести его итоги, вспомнить, чем 2018 был ознаменован для Будакошелевщины. Именно это мы и предлагаем сейчас сделать.

Открытие краеведческого музея
В январе в Буда-Кошелево был торжественно открыт историко-краеведческий музей. Теперь жители и гости района смогут познакомиться с историей основания, становления и развития Будакошелевщины.

Инициативы ПРООН
В нынешнем году на Будакошелевщине было реализовано три из десяти местных инициатив проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН. В результате в районе появились такие значимые объекты, как Центр ткачества в Гусевице и четыре его филиала по району, «Центр притяжения» в Октябре, «Тропа здоровья» в Коммунаре, в Николаевской школе была реализована местная инициатива «Наш сад», в Уваровичском психоневрологическом диспансере для престарелых и инвалидов – «Эффективность и доступность социальных услуг».

Выборы депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва
18 февраля в Беларуси состоялось важное политическое событие – выборы депутатов местных Советов депутатов. В Буда-Кошелевском районе участие в голосовании приняли 23002 избирателя, или 90% от общего числа. По итогам выборов в районный Совет были избраны 35 депутатов, среди которых 37,1% составили женщины, 85,7% депутатов имеют высшее образование, 14,3% – среднее специальное.

Юбилеи Почетных граждан
В феврале 95 лет исполнилось Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину г. Буда-Кошелево Евгению Алексеевичу Далецкому, а в марте 70-летие отпраздновал заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, Почетный гражданин Буда-Кошелевского района Федор Иванович Жириков.

Механизированный отряд
В марте на базе Буда-Кошелевского ПМС был создан новый механизированный отряд: машинно-тракторный парк предприятия пополнили семь новых энергонасыщенных тракторов марки «Беларус-3522», финансирование которых было осуществлено за счет средств областного бюджета в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О финансировании закупки современной техники и оборудования».

ГОД 2018: события и лица

Занесение района на Доску почета
В первых числах мая в Гомельском областном драматическом театре подвели итоги ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов Гомельской области. Лучшие районы, предприятия и учреждения были занесены на областную Доску почета, в их числе – Буда-Кошелевский район и несколько предприятий. Будакошелевщина была отмечена в номинациях «Лучший район среди районов с численностью от 30 до 80 тысяч человек», «Лучший предприниматель в сфере производства» (ОАО «Мясокомбинат «Кошелево») и «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» (фермерское хозяйство «Днепр-Агро»).

ГОД 2018: события и лица

Визит главы Викуловского муниципального района Александра Криволапова
25-26 мая с рабочим визитом Буда-Кошелевский район посетил глава Викуловского муниципального района Тюменской области Российской Федерации Александр Криволапов. Целью визита было подписание договора о намерениях развития побратимских отношений. Документ был подписан председателем Буда-Кошелевского райисполкома Андреем Горбачевым и главой Викуловского района Александром Криволаповым. Были обсуждены вопросы укрепления социально-экономических связей между двумя районами, проработаны варианты сотрудничества в сфере культуры.

ГОД 2018: события и лица

«Авангард» в числе лучших газет Гомельщины
29 мая в Гомеле состоялось торжественное чествование победителей ежегодного областного соревнования среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, осуществляющих свою деятельность на территории Гомельской области, по итогам 2017 года. В номинации «Лучшая газета» «Авангарду» было присуждено почетное второе место.

Триумф Германа Смелова
Учащийся Губичской базовой школы Герман Смелов стал победителем республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», который прошел в первые выходные сентября в столице Дня письменности – городе Иваново Брестской области. За победу Герман был награжден дипломами от министров информации и образования, а также путевкой в Национальный лагерь «Зубренок».

Арендный дом
В сентябре был введен в эксплуатацию арендный дом по улице Совхозной,16. 40 новых квартир с отделкой «под ключ» были отданы в аренду нуждающимся в жилье, бесспорно став прекрасным подарком к Новому году для тех, кто уже успел туда заселиться.

Открытие перехода через железную дорогу
В конце сентября одно из поручений главы государства Александра Лукашенко, данное в ходе визита на Будакошелевщину в ноябре прошлого года, было выполнено: возобновлен наземный переход через железнодорожные пути. Теперь пассажиры, а также жители «залинейных» улиц могут беспрепятственно преодолевать железную дорогу, минуя мост.

Освящение храмов
С разницей буквально в неделю в последние выходные сентября и в первые октябрьские состоялись знаковые события в духовной жизни района: освящение храма архангела Михаила в Широком и Свято-Николаевского храма в Рогини.

I Форум регионов Беларуси и Украины
Масштабное мероприятие с участием глав двух государств прошло 25-26 октября в Гомеле. Программа межрегионального форума включала в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий. Участие в форуме приняла и делегация из нашего района.

100-летие ВЛКСМ
29 октября исполнилось 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, вырастившего и воспитавшего не одно поколение героев своего времени. Сегодня продолжателем его славных традиций в Беларуси по праву считается Белорусский республиканский союз молодежи. Самым ярким мероприятием в рамках празднования юбилея стал торжественный концерт в центральном районном доме культуры, на котором присутствовали почетные гости, внесшие в свое время значительный вклад в развитие Будакошелевщины.

Награды на областных «Дожинках»
На областных «Дожинках-2018», которые прошли в ноябре в Брагине, традиционно чествовали лучших из лучших аграриев. Среди них были и представители Будакошелевщины. Буда-Кошелевский район, который получил в 2018 году наибольший выход зерна с одного балла-гектара сельскохозяйственных земель, и РУП «Белоруснефть-Особино» за победу в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация, получившая максимальный выход зерна с одного балла-гектара сельскохозяйственных земель» были награждены тракторами Беларус-82.1. Среди старших комбайнеров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов Александр Панков и Денис Филиппов из РУП «Белоруснефть-Особино» заняли третье место.

Годовщина освобождения района
27 ноября Будакошелевщина отпраздновала 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия, приуроченные к этому событию, прошли во всех уголках района. Наиболее значимые – митинг-реквием на городском мемориале и праздничный концерт – состоялись непосредственно в день освобождения в райцентре.

ГОД 2018: события и лица

Открытие рыбного цеха в Недойке
В первых числах декабря в Недойке в здании бывшего детского сада открылся цех по солению и копчению рыбы, владельцем которого является ЧТУП «ГринПай». Уже сейчас здесь создано 7 рабочих мест, в перспективе откроется еще 3.

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулёва в числе победителей
В начале декабря в Гомеле состоялось чествование победителей областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года – «Доброе сердце». Наградой отмечен и волонтерский отряд «Доброе сердце» Буда-Кошелевского района: лидер районной молодежной организации Татьяна Хацулёва удостоена диплома в номинации «Личный вклад среди работающей молодежи».

Открытие городской бани
Чуть более недели назад в райцентре состоялось долгожданное для многих горожан событие: открытие городской бани, ставшее настоящим подарком для будакошелевцев. Напомним, введение в строй этого социально важного объекта также было одним из поручений Александра Лукашенко. Строительные работы выполнены силами ОДО «ДАХ» и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».
Подготовила Марина КРАСНИК.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Последние дни уходящего года – самое время подвести его итоги, вспомнить, чем 2018 был ознаменован для Будакошелевщины. Именно это мы и предлагаем сейчас...
 
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