Погода в последний день 2019-го. На первую половину понедельника объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях в первой половине дня 31 декабря. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильного тумана, видимость на дорогах будет 100−500 метров.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По всей стране сегодня будет облачно. Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменный, 4−9 м/с.

В Минске 31 декабря температура воздуха составит 0.+2°C, в Бресте и Гродно — от +1 до +3°C, в Витебске и Могилеве — от -1 до +1°C, в Гомеле — от 0 до -2°C. Ветер переменный, 4−9 м/с.

«Днем 1 января (вторник) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — сообщают в Белгидромете.

Ранее синоптики прогнозировали , что 1 января в новогоднюю ночь местами по стране пройдет кратковременный снег.

Днем 1 января территория Беларуси окажется под влиянием очередной системы фронтальных разделов от циклона с центром над Финляндией. Утром и днем во многих районах нашей страны ожидается снег, мокрый снег, днем по западу страны переходящий в дождь. Местами по Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью в основном составит 0…-6 °C, по северо-востоку при прояснениях она понизится до -8 °C. Максимальная температура днем будет находиться в пределах от -5 °С по востоку до +3 °С по западу республики.