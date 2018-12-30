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Форум регионов, Burger King, лестница в вышиванке. Чем запомнился Могилеву 2018-й

31.12.2018 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Что ж, пора подводить итоги уходящего 2018 года. А вы помните, каким он был для Могилева? На объективную характеристику не претендуем — потому приводим лишь факты и вспоминаем самые громкие события в хронологическом порядке. Поехали!

Январь

В Могилеве запустили на линию два электробуса — их подарила китайская провинция Хунань к 750-летию областного центра. Несмотря на надежды жителей микрорайонов Спутник и Казимировка, электробусы ездят по обычному маршруту троллейбуса № 4. Проездные в них действительны тоже на троллейбус.

Могилевские врачи (молодцы!) провели первую пересадку почки. В операции участвовала бригада врачей Могилевской области под руководством Леонида Ткачева (РНПЦ трансплантации органов и тканей), в которую вошли Сергей Петрошевский, Евгений Котов и Денис Ситкевич. Операцию провели жителю Шклова, который 20 лет назад лишился одной почки из-за опухоли, а после у него обнаружили онкологическое заболевание и во второй.

В Могилеве открыли пищевую лабораторию. Строили ее с 2013 года за счет средств областного бюджета, чтобы «аргументированно исключать претензии к качеству и безопасности продукции отечественных производителей, что особенно важно, учитывая отсутствие в области внешней границы Евразийского экономического союза». Правда, «молочно-мясные баталии» с соседями продолжались весь год.

Февраль

Могилев получил звание молодежной столицы Беларуси-2018. Правда, как это отразилось на городе, не совсем понятно. Но радостные бигборды были.

Объявили о том, что корпус Белорусско-Российского университета все же достроят. Правда, на все-все денег не было — на оборудование, например, собирались просить у Союзного государства. Сроки ставили разные, и внешне учебно-лабораторный корпус готов, но студенты до сих пор в нем не учатся. Может, начнут с 1 сентября 2019-го? К слову, недостроенным корпус бросили в конце 1990-х годов.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Могилеве случился бум открытий «секондов». Магазины бывших в употреблении одежды и обуви до сих пор работают и процветают, в том числе на центральной улице Могилева, Первомайской. Помните, мы рассказывали, почему так популярны?

Март

Конец февраля и начало марта запомнились крепкими морозами. И мы тогда рассказывали, как выживают бездомные. Да уж, не позавидуешь.

А еще в марте в Могилеве появился китайский язык — на железнодорожном вокзале. А потом и на автовокзале. Вы же помните, про дружбу с китайской провинцией Хунань и китайским «братом» Могилева — городом Чанша? Это намек, да.

Не знаем, какие дороги в Китае, но у нас — очень не очень. Настолько, что могилевчане начали даже собирать подписи за их ремонт. Не помогло. На любую новость, связанную с эстетическим благоустройством или большими финансовыми затратами, в комментариях читатели весь год реагировали эмоциональными сообщениями, смысл которых «Лучше бы дороги сделали».

Апрель

А помните, как «поплыл» Спутник? Талая вода с полей серьезно затопила часть новостроек в микрорайоне. Коммунальники и строители только разводили руками, мол, «что сделаешь с природой». А потом сделали — решили проложить ливневку вдоль поля.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Могилеве выпустили первое белорусское черное мороженое. Ажиотаж был сумасшедшим — первые партии разметали за пару часов. Кстати, кто не успел попробовать — можете сейчас спокойно купить в любом магазине и съесть в полночь в честь символа 2019 года по восточному календарю.

В Могилеве наконец появились официальные места для выгула собак. Мы тут составили интерактивную карту.

И еще немного о животных: около заправки как-то поселился бобер. Животное начало обустраивать нору на пустыре. Бобра поймали и выпустили около реки — чего он, в самом деле, сухопутным решил стать.

А вот какие молодцы могилевчане — взяли и высадили около дома кусты. Так они защитили газон от водителей «живой изгородью». «Хотим, чтобы наши внуки и дети видели, что все-таки по-человечески мы живем, а не по-свински». Ох, как символично это теперь звучит.

А вот список тех, кого облисполком назвал «Человеком года». Тут есть студентка, доярка, милиционер, священник — очень любопытно.

Май


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Помните, как чиновники разрешили оставлять свои имена на главной площади Могилева? И некоторые ведь этим воспользовались! За 65 рублей каждый из 27 человек получил гранитную плитку размером 30*30 см со своими фамилией, именем и отчеством, выбитыми на ней. Если что, вы тоже так можете — только платите.

А тут вы можете вспомнить, как могилевчане бесплатно устроили себе и другим праздник на берегу Днепра: с музыкой, танцами, играми и разными активностями. Большой городской пикник в таком формате прошел уже в четвертый раз. Круто же было, правда?

Вот еще пример сплоченности: ребята из Центра городских инициатив придумали создать новый арт-объект в виде скамьи сложной конструкции, а дети с родителями все разрисовали.

А как открылся центр традиционной китайской медицины, помните? Да-да, прямо в могилевской поликлинике. Три специалиста из Китая лечили пациентов и учили белорусских коллег иглоукалыванию, массажу и прочим процедурам. И таки научили! По крайней мере, прайс в Центре договорных медицинских услуг актуален.

Июнь

История о том, как родители и дети пытались вернуть тренера Костю из армии на работу — то есть в спортшколу обучать игре в большой теннис, — вас тоже наверняка впечатлила. Как семьи боролись, а? И транспаранты рисовали, и письма писали, и замминистра обороны звонили… Но в министерстве сказали, что «все законно», потому Костя остался служить, а дети остались без тренера — он был единственным на всю область.

Война, которую коммунальники объявили бесхозным гаражам в середине года, длится до сих пор. Из гаражного кооператива около областной больницы она выросла до масштабов всего города. Хозяева металлических гаражей и вовсе пытаются запутать коммунальников — перевозят свои «коробки» с места на место. Как думаете, чем все закончится?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Этот год в Могилеве в принципе проходил под знаком бульдозера — снесли и «Домик Бильбо» в микрорайоне Подниколье (ради парка), и скандально известный дом на улице Ленинской. На месте последнего, кстати, снова собираются строить дом, но это неточно. А еще снесли аварийный недострой, под завалами которого погибли двое детей (не прошло и восьми лет).

В Могилеве открылся первый в области ресторан одной из самых крупных в мире сетевых компаний в сфере фастфуда — Burger King. Он, кстати, обошел McDonald’s, который тоже хотел построить свой ресторан на этом месте.

Легендарный самолет, который 33 года стоял около парка аттракционов, перевезли на новое место. Ту-ту, Ту-134! Теперь он — музейный экспонат в аэроклубе ДОСААФ в Могилеве.

В День города мы увидели 6-летнего «мэра» и 3-метрового бусла. А чуть позже — «одетую» в белорусский орнамент лестницу.

Июль

В могилевском институте МВД нашли мифологический Асгард. По мнению ученого, Один и Тор «жили» не на небе, а в России. Аргументы очень убедительны, кстати.

Как Могилев следил за финалом ЧМ-2018 под открытым небом! Атмосфера была, конечно, незабываемой. Может, как-нибудь повторим?

А как под Могилевом едва не утонул дачный поселок, помните?

Август


В этом году у Могилева появилось целых два набора стикеров в Telegram. Один стикерпак посвящен скульптуре Звездочета и одноименному международному фестивальному проекту. Второй — более хулиганский.

В могилевском костеле Успения Девы Марии и Святого Станислава впервые за 60 лет зазвучал орган. 90-летний электро-пневматический инструмент пришел на смену электронному, который многие годы заменял пропавший в советское время орган с керамическими трубками.

Бесплатные занятия йогой у реки начала проводить в Могилеве медсестра и экс-чиновница Елена Левковец. И люди к ней ходили по утрам воскресенья до холодов! Эх, сейчас бы полежать на утреннем летнем солнышке в свежескошенной траве на берегу реки в позе Шавасана…

Сентябрь

После реконструкции въезд на площадь Славы запретили, в том числе молодоженам — к ЗАГСу. Недовольных много, но установленные на въезде фишки остужают даже самые горячие головы.

После 5-летней реконструкции в Могилеве открыли музей Бялыницкого-Бирули. Его ремонт затянулся в 2 раза и стоил 1,5 млн долларов. Зато теперь в Могилев можно привозить хоть «Утро в сосновом бору», хоть «Джоконду».

Если вы уже забыли, то в сентябре еще вовсю цвели жасмин, черешня, акация и яблони. А кое-кто даже получил второй урожай!


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

А в это время в центре Могилева появился потрясающий магазин, где все товары сделаны руками людей с инвалидностью. И вы даже не представляете, какие истории скрываются за милыми куклами, мягкими подушками, удобными эко-сумками.

Кстати, насчет экологии. Вы же видели, как работает «пластик-патруль»? Всего за пару часов из Печерского озера сапсерферы достали 8 мешков мусора и сумку со страшной находкой.

Одно из главных событий года произошло 28 сентября: запустили каскадный фонтан на лестничном спуске в парк в Подниколье. 250 ступеней, 60 кубометров воды и 2,5 тыс. кубов бетона — все это «место для селфи» за 4,7 млн рублей. Правда, есть серьезная проблема: для инвалидов-колясочников лестница не предназначена. Люди возмутились, и Минархитектуры только в декабре согласовало устройство подъемника. Но денег на него, как вы понимаете, сейчас нет. И когда будут — неизвестно.

На празднике главного белорусского блюда все, конечно, было скромнее и приземленнее. Так, на DranikFest съели 400 кг драников и «уничтожили» колорадского жука.

Октябрь

Ну, а форум регионов Беларуси и России не прошел же мимо вас? Город полгода до него лихорадило, а за пару дней до начала — тем более. Тут можете вспомнить, как это было и чем закончилось. Кстати, из-за проведения форума председатель горисполкома назвал Могилев образца 2018 года «площадкой международных политических мероприятий».

Кстати, ту самую въездную арку «стваральнікам Магілёва ў гонар 750-годдзя горада» официально открыли в преддверии форума регионов. Правда, к ней до сих пор можно подойти, только если нарушить ПДД: нет ни «зебр», ни светофора, ни тем более планируемого первоначально подземного пешеходного перехода. Что-нибудь из этого появится, если будут деньги. Но пандус у арки есть и пешеходные дорожки тоже — их регулярно чистят от снега. Стоимость сооружения оценили в 750 тыс. рублей, или 375 тыс. долларов в эквиваленте.

 

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А один из дворов Могилева украсили восемь художников за 14 дней. Они разрисовали стены домов и сооружений — так появились коты и вытинанка, а еще — огромный мурал, второй в городе.

Ноябрь

Познакомились с парнем, которому министр МВД Шуневич подарил футболку с автографом Диего Марадоны. Алексей Хацкевич учится в закрытом спецучилище, но это не мешает ему тренироваться почти каждый день по 2 часа, чтобы в сентябре 2019-го показать тренеру футбольного клуба БАТЭ все, на что он способен на поле. Войти в основной состав лучшей команды страны — для подростка цель № 1. Удачи, Леша!

А историю, когда родители рассказали о пропаже мяса в меню детских садов Октябрьского района города, помните? Мы, кстати, так и не получили хоть какого-то официального ответа от чиновников горисполкома.

Вот отличная новость: стадион «Торпедо» все-таки реконструируют. БЕЛАЗ выделил на это 1,2 млн рублей.

МЧС в стремлении добиться соблюдения правил пожарной безопасности подало в суд иски о закрытии десятка общежитий в городе. И суд принял сторону спасателей. Людей, конечно, на улицу не выставят — просто владельцы «общаг» теперь в очень короткие сроки исправляют все недочеты. И почему это нельзя было сделать без суда?

Декабрь


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И снова об общежитиях: плату за них сократили в 4 раза — так решил облисполком. А ранее моглевчане собирали подписи с требованием снизить плату. Похоже, помогло.

А как могилевчане и Театр кукол возмутились против нового остановочного павильона, помните? И к ним прислушались: остановку уберут в другое место.

Возмущены и родители детей, которые учатся в СШ № 9, — учреждение закрывают. А оно, между прочим, единственное в городе, где в интегрированных классах обучаются дети с нарушением слуха. Следим за развитием событий.

В конце года в Могилеве открылись сразу два почетных консульства — Казахстана и Латвии. А еще — скульптура «не совсем разделенной любви».

А наша «зорька» — то есть кинотеатр «Чырвоная Зорка» — отмечал 88-летие со дня открытия. Это первый в Беларуси звуковой кинотеатр, между прочим. И у него така-а-ая интересная история.

И вы же помните, что в Могилеве заработал портал 115.бел? Пользуйтесь на здоровье.

Ну и напоследок посмотрите, как выглядит первая и пока единственная в Беларуси ледяная резиденция Деда Мороза. Красота же!

С новым годом, Могилев!

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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