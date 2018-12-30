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Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января
31.12.2018 11:09 — Новости Общества | БелТА
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью преимущественно по восточной половине республики пройдет небольшой снег. Днем на большей части территории ожидаются осадки. На дорогах местами гололедица, в дневные часы слабый гололед. Ветер будет юго-западный умеренный, днем во многих районах сильный с порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-
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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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