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В Минтруда рассказали, что будет с бюджетниками и детскими пособиями в 2019 году

31.12.2018 11:28 — Новости Общества | БДГ  
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала о том, каким будет подход к формированию детских пособий в будущем году, и что будет с зарплатами бюджетников в будущем.

Министр отметила, что за десять месяцев 2018 года рост реальных денежных доходов населения за январь-октябрь превысил 8%, пенсии за год повышались трижды и их средний размер уже составляет 394 рубля. Костевич отметила, что на рынке труда наблюдаются положительные тенденции.

«Те тенденции, которые наблюдали (очень глубокого сокращения занятых в экономике), эти тенденции стали замедляться. Да, темп роста – 99,6%, но это лучшая картина, чем за предыдущие годы. И вот как раз та оптимизация численности рабочих места, которая проходит на средних и крупных предприятиях, мы наблюдаем переток этой рабочей силы в малый бизнес. Создаются рабочие места в малом бизнесе, это такая положительная картина», – сказала Костевич. 

По ее словам, сокращается уровень общей безработицы: если за 9 месяцев 2017 года он составлял 5,8%, то за такой же период 2018 – 4,8%, что министр назвала «хорошей динамикой», которая характеризует здоровый рынок труда.

Отметим, что ранее в стране была создана база не занятых в экономике граждан, в которую включили 500 тысяч человек.

Министр труда также рассказала о том, что чиновники в будущем году будут работать над совершенствованием пособий по уходу за детьми. Кроме этого будет модернизирована программа семейного капитала, рассматривается вопрос по усилению пенсионной гарантии для многодетных семей.

 
 
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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала о том, каким будет подход к формированию детских пособий в будущем...
 
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