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С Новым годом Свиньи! Узнай, насколько ты сам поросенок. Веселый тест
31.12.2018 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Наступает 2019-й, а вместе с ним — год Свиньи. Ей, бедной, чего только от нас не достается: и обвинения в нечистоплотности, и упреки в неподобающем поведении, и издевки над аппетитом. Вот, пришло время расплаты. Пройдите тест и узнайте, насколько вы сами — поросенок. Результат (гарантируем на 100 процентов!) вас удивит. Но, если что, не обижайтесь. И вообще — с Новым годом!
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Наступает 2019-й, а вместе с ним - год Свиньи. Пройдите тест и узнайте, насколько вы сами - поросенок. Результат (гарантируем на 100 процентов!) вас удивит. Но, если что, не...
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