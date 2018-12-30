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Милиция рассказала, как будет работать в новогоднюю ночь и с какими неудобствами могут столкнуться минчане

31.12.2018 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичная милиция рассказала, как будет работать в новогоднюю ночь и с какими неудобствами могут столкнуться те, кто будет посещать праздничные мероприятия в городе. Так, на основных праздничных площадках — у Дворца спорта, на Октябрьской площади и у «Чижовка-арены» — будут работать контрольно-пропускные пункты, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На площадки, где будут проходить празднования, не будут пропускать тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто придет с пивом, алкогольными, а также другими напитками. «Исключение составляют вода и напитки в прозрачной емкости объемом не более 0,5 литра», — говорят в ГУВД.

Усиленный пропускной контроль также будет на острове «Мужества и Скорби», где на 01.30 запланирован праздничный новогодний фейерверк, а также в парке Уго Чавеса (фейерверк назначен на 02.00) и на площадке у Ледового дворца по ул. Притыцкого (в 01.30 фейерверк).

Не смогут пройти также те, кто попытается пронести взрывоопасные (пиротехнические), запрещенные или ограниченные к свободному обороту предметы, а также придет с домашними животными.

Где ограничат движение транспорта

Запланировано также временное ограничение движения транспорта по ул. Энгельса (на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной) и по ул. Интернациональной (на участке от ул. Я. Купалы до ул. Ленина).

Также сегодня с 22.00 общественный транспорт не будет останавливаться у Дворца спорта.

31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую к Дворцу спорта (возле большой и малой арены), к площади Октябрьской, к Минской городской ратуше, к «Чижовка-Арена», к местам проведения районных мероприятий.

Инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

— Просим минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка, и соблюдать правила безопасного поведения в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях, — уточнил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Михаил Гриб. — Также призываем всех участников праздника быть взаимно вежливыми, не создавать неприятных прецедентов, проявлять разумную бдительность и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра.

Милиция напоминает, что при самовольном использовании пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий либо значительного скопления людей можно получить штраф от 2 до 20 базовых величин или арест.

 
 
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На основных праздничных площадках - у Дворца спорта, на Октябрьской площади и у «Чижовка-арены» - будут работать контрольно-пропускные пункты.
 
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