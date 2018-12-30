Вот как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Могилеве

В новогоднюю ночь общественный транспорт Могилева будет работать до 6 часов утра. В том числе будут бесперебойно ходить маршрутки.

1 января 2019 года с 00.00 часов планируется пустить общественный транспорт по следующим маршрутам:

Автобусы

№ 4 «Улица Терехина — Проспект Пушкинский — Микрорайон Казимировка» (в количестве 4 единиц);

№ 8 «Средняя школа № 13 — Площадь Орджоникидзе — Железнодорожный вокзал» (2 единицы);

№ 24 «Средняя школа № 13 — Улица Первомайская — Улица Жемчужная» (2 единицы);

№ 45 «Улица Фатина — Улица Королева — Улица Первомайская — Улица 30 лет Победы» (2 единицы).

Троллейбусы

№ 2к «Зеленый луг — Площадь Орджоникидзе» (в количестве 2 единиц);

№ 2к «Площадь Орджоникидзе — Завод «Могилевтрансмаш» (4 единицы);

№ 3к «Площадь Орджоникидзе — Облгаз» (2 единицы);

№ 4к «Любуж — Площадь Орджоникидзе» (4 единицы);

№ 5к «Железнодорожный вокзал — Облгаз» (4 единицы).