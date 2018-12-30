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Вот как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Могилеве
31.12.2018 12:08 — Новости Общества | Tut.by
В новогоднюю ночь общественный транспорт Могилева будет работать до 6 часов утра. В том числе будут бесперебойно ходить маршрутки.
1 января 2019 года с 00.00 часов планируется пустить общественный транспорт по следующим маршрутам:
Автобусы
№ 4 «Улица Терехина — Проспект Пушкинский — Микрорайон Казимировка» (в количестве 4 единиц);
№ 8 «Средняя школа № 13 — Площадь Орджоникидзе — Железнодорожный вокзал» (2 единицы);
№ 24 «Средняя школа № 13 — Улица Первомайская — Улица Жемчужная» (2 единицы);
№ 45 «Улица Фатина — Улица Королева — Улица Первомайская — Улица 30 лет Победы» (2 единицы).
Троллейбусы
№ 2к «Зеленый луг — Площадь Орджоникидзе» (в количестве 2 единиц);
№ 2к «Площадь Орджоникидзе — Завод «Могилевтрансмаш» (4 единицы);
№ 3к «Площадь Орджоникидзе — Облгаз» (2 единицы);
№ 4к «Любуж — Площадь Орджоникидзе» (4 единицы);
№ 5к «Железнодорожный вокзал — Облгаз» (4 единицы).
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На линиях будут работать автобусы, троллейбусы, маршрутки.
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