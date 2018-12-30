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Со снегом в новогоднюю ночь и всю неделю. Прогноз погоды в Могилеве

31.12.2018 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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С наступающим Новым годом, друзья! А его начало в Могилеве будет снежным, немного ветреным, с легким морозом. И в новогоднюю ночь тоже прогнозируют снегопад. А ближайшая неделя будет пасмурной.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 декабря, будет около нуля, пройдут снегопады. В новогоднюю ночь столбик термометра опустится максимум до отметки -1°С.

Во вторник, 1 января, поднимется сильный порывистый ветер до 17 м/с. Прогнозируют временами снег, метель. Будет 0…-1°С.

В среду, 2 января, снег обещает идти весь день, а порывистый ветер утихнет к вечеру. Будет около нуля.

В четверг похолодает до -5°С. Также прогнозируют весь день снег.

В пятницу, 4 января, мороз станет сильнее: -5°С — днем, -8°С — к ночи. Возможны кратковременные снегопады.

Чтобы погода не застала врасплох, следи за точным прогнозом каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Начало 2019 года будет ветреным, но не морозным - максимум -5 градусов.
 
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