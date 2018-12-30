ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Новым годом!

31.12.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

С Новым годом!

На календаре — последний день 2018 года. Оглядываясь назад, каждый из нас понимает, что уходящий год был нелегким этапом нашей жизни, и все же он многому нас научил, многое дал для будущего.

Сегодня наши мысли и планы связаны с грядущим 2019 годом. Пусть он будет для всех удачным и благополучным, придаст энергии для осуществления задуманного, откроет новые перспективы, принесет добрые вести и добрые дела.

Сообща, всем миром можно сделать многое. Из малого складывается великое. Из отдельных побед тружеников нашего района формируется прочный фундамент для укрепления экономики и социальной сферы. И в наступающем году, надеемся, каждый глусчанин постарается сделать всё от него зависящее, чтобы в его семье, в его стране были мир, счастье, благополучие.

Искренняя благодарность вам, дорогие земляки, за трудолюбие и активное участие в жизни района. Огромное спасибо за любовь к родной земле.

Пусть наступающий 2019 год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и душевная теплота.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, радости и праздничного настроения!

С. В. ЧЕЧУХА, председатель Глусского районного исполнительного комитета

Г. А. ЛИПСКИЙ, председатель Глусского районного Совета депутатов

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На календаре — последний день 2018 года. Оглядываясь назад, каждый из нас понимает, что уходящий год был нелегким этапом нашей жизни, и все же он многому нас научил,...
 
Новости дня
Новости общества
 
С Новым годом!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика