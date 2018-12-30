С Новым годом!





На календаре — последний день 2018 года. Оглядываясь назад, каждый из нас понимает, что уходящий год был нелегким этапом нашей жизни, и все же он многому нас научил, многое дал для будущего.

Сегодня наши мысли и планы связаны с грядущим 2019 годом. Пусть он будет для всех удачным и благополучным, придаст энергии для осуществления задуманного, откроет новые перспективы, принесет добрые вести и добрые дела.

Сообща, всем миром можно сделать многое. Из малого складывается великое. Из отдельных побед тружеников нашего района формируется прочный фундамент для укрепления экономики и социальной сферы. И в наступающем году, надеемся, каждый глусчанин постарается сделать всё от него зависящее, чтобы в его семье, в его стране были мир, счастье, благополучие.

Искренняя благодарность вам, дорогие земляки, за трудолюбие и активное участие в жизни района. Огромное спасибо за любовь к родной земле.

Пусть наступающий 2019 год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и душевная теплота.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, радости и праздничного настроения!

С. В. ЧЕЧУХА, председатель Глусского районного исполнительного комитета

Г. А. ЛИПСКИЙ, председатель Глусского районного Совета депутатов