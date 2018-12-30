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Тонны мандаринов, декалитры шампанского и ожидание чуда. Предновогодняя суета на улицах Гомеля
31.12.2018 16:06 — Новости Общества | Tut.by
До Нового года остаются считанные часы. Вот кто-то тянет елку, кого-то жена отправила за шампиньонами. А подарок для тещи! Забыли? Предновогодняя суета в фоторепортаже TUT.BY.
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Вот кто-то тянет елку, кого-то жена отправила за шампиньонами. А подарок для тещи! Забыли? Предновогодняя суета в фоторепортаже TUT.BY.
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