Дарите детям сказку!

«Дети, давайте посмотрим салют!» – такими словами начиналась наша детская новогодняя сказка с братом. Фейерверки взрывались всю ночь один за другим, то в одной, то в другой стороне большого города. Возвращаясь к праздничному столу, родители, улыбнувшись, произносили: «Раз, два, три… Елочка гори! Ах, какая красавица, ой, а что же это там под елочкой лежит?». И мы с братом находили сладкие подарки от Деда Мороза. Мерцание гирлянд и запах хвои, мандариновый аромат и «Голубой огонек», который мама любит до сих пор, тревожат душу и сегодня. Пусть такую, хоть и обыкновенную, но сказку, нам дарили каждый год. Мы с нетерпением ее ждали и верили в исполнение чуда под бой курантов.



С каждым из нас порой случаются какие-то истории, которые заставляют о чем-либо задуматься. В преддверии 2018 года я участвую в параде Дедов Морозов и Снегурочек. Играю Снегурочку. И роль мне эта по душе. Однако за полчаса до парада меня направляют в дом семейного типа сфотографировать вручение подарков детям. Понимаю, что я как раз в популярном образе. Дети встречают меня радушно. И пока мы вместе ждем благотворителей, они рассказывают мне стихи. А я тараторю им в ответ детсадовские четыре строчки, которые выучили вместе с дочкой на утренник. И все шло замечательно, пока один ребенок неожиданно задал мне вопрос: «А где же ваш Дед Мороз?». Наверное, я все-таки рано приехала. «В пути, дети, вас же у него много, а он один! Он обязательно к вам придет!» – выкрутилась. Но в глазах старших детей осталось какое-то недоверие. А я про себя подумала: «А Дед Мороз-то есть, он просто остался в редакции…».

Моя подруга Алена сегодня пишет статью про девушку, которая самостоятельно создала благотворительный проект для детей из детского дома. Марина наряжается в Снегурочку и дарит сиротам чудо, которое им не от кого ждать.

По образованию она архитектор и художник, профессионально занимается песнями и танцами. Начинала с обыкновенных мастер-классов по рисованию, которые проводила для детей. Подключились со временем друзья, многие из них работали предпринимателями. Как снежный ком, нарастала команда волонтеров. И сегодня уже три года действует проект «Мир в ожидании чудес» под руководством Марины.

О Марине узнало вышестоящее руководство, при финансовой помощи которого было открыто четыре художественных класса в детских домах. Позже стартанул фотопроект, затем проект «Четыре сезона», цель которого – оздоровить детей на море. В этой системе закручены все добрые сердца – от простых людей, желающих помочь, до юридических лиц – крупных заводов.

Накануне 2018 года к моей дочке неожиданно пришел Дед Мороз. Я его не звала. И ни с кем не договаривалась. Позвонили в дверь. На пороге –волшебный персонаж. Дочка смеялась и рассказала ему стихи, он подарил ей подарок. Девочка не узнала под маской своего дедушку. Только когда вошла бабушка, Лиза спросила: «А где дед Виталик?».

Недавно от друга я узнала о том, что он ищет костюм деда Мороза. Спрашиваю:

– Сына хочешь поздравить?

– Не только, и всех крестников! Такое в этом году настроение: подарить детям сказку!

Слушала его, а на душе радостно стало, что у нас такие инициативные папы есть!

Дарите детям сказку, кто, как не вы, подарите им минутное волшебство?! Сегодня, сейчас. Не нужно что-то выдумывать, не нужно ничего откладывать, просто станьте для своих детей настоящими волшебниками под Новый год!

Авторская колонка Натальи Толкачевой (Душа нараспашку)



