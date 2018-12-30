|
В Минтруда рассказали, в каком регионе в Беларуси больше всего долгожителей
31.12.2018 17:18 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси проживает 400 человек, возраст которых превышает 100 лет, сообщает Минтруда. Больше всего долгожителей насчитывается в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.
Меньше всего долгожителей проживает в Брестской области — 44 человека. Для сравнения: в Могилевской — 52, Минской — 58, а в Гомельской — 59.
Ранее в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего долгожителей насчитывается в Минске - 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях - по 62.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)