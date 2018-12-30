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В Минтруда рассказали, в каком регионе в Беларуси больше всего долгожителей

31.12.2018 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси проживает 400 человек, возраст которых превышает 100 лет, сообщает Минтруда. Больше всего долгожителей насчитывается в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Меньше всего долгожителей проживает в Брестской области — 44 человека. Для сравнения: в Могилевской — 52, Минской — 58, а в Гомельской — 59.

Ранее в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси ранее отмечали, что продолжительность жизни связана с образом жизни. При этом генетические особенности влияют на здоровье и долголетие на 25%. Остальные 75% — это образ жизни и окружающая среда.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего долгожителей насчитывается в Минске - 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях - по 62.
 
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