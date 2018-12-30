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Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться белорусам в новогоднюю ночь и днем 1 января

31.12.2018 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики предупреждают белорусов о неблагоприятной метеорологической обстановке днем 1 января. Оранжевый уровень опасности на вторник объявлен из-за того, что во многих районах страны и по Минску ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

По всей территории страны во вторник днем будет преобладать облачная погода.

В Минске в новогоднюю ночь будет без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Днем во вторник временами осадки — мокрый снег, дождь (вероятность осадков более 90%). На дорогах местами гололедица. В дневные часы прогнозируется слабый гололед. Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Ветер юго-западный в 5−10 м/с, порывы до 15−18 м/с.

В Бресте предстоящей ночью также будет без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Днем прогнозируются осадки — мокрый снег, дождь (вероятность осадков 80−90%), утром — слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от +3 до +5°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−17 м/с.

В Могилеве ночью ожидается небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). Днем временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 80−90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха будет от -1 до +1°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15−17 м/с.

В Витебске в новогоднюю ночь возможен небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). Днем временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 80−90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха будет -1.+1°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15−18 м/с.

В Гомеле предстоящей ночью ожидается небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). Днем временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 80−90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха будет 0.+2°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15 м/с.

В Гродно ночью будет без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Днем во вторник возможны осадки (вероятность осадков 80−90%), утром — слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2.+4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15−18 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Оранжевый уровень опасности на вторник объявлен из-за того, что во многих районах страны и по Минску ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.
 
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