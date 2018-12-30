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Жильцы 4 домов сбросились деньгами и своими силами устроили во дворе новогодний праздник для детей

31.12.2018 19:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске жильцы четырех домов самоорганизовались и устроили для своих детей и себя новогодний праздник прямо во дворе. Для этого они собрали деньги на покупку елки, фейерверка и новогодних подарков для детей и пригласили выступить на дворовом празднике Деда Мороза и Снегурочку. Получился веселый и душевный праздник.

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Новогодний праздник у себя во дворе устроили жильцы товарищества собственников «Сухаревские холмы» (оно объединяет 4 многоквартирных дома).


Житель одного из домов Алексей Гамеза, которому пришла идея организовать дворовый праздник, рассказывает, что подготовку начали примерно 2 недели назад. «В группе нашего товарищества собственников в вайбере написал, что можно организовать праздник во дворе. Кто-то сразу отозвался, кто-то присоединился позже», — говорит Алексей.

Те, кто согласился принять участие в дворовом праздновании, сбросились по 20 рублей в расчете на одного ребенка. В общей сложности собрали 880 рублей. Эти деньги потратили на покупку елки, фейерверков, бенгальских огней, подарков для детей и выступление Деда Мороза и Снегурочки.


На дворовую елку в итоге пришло около 45 детей. Больше, чем планировалось. Из-за этого даже пришлось оперативно искать дополнительные подарки.



Алексей говорит, что уже после елки в общем чате товарищества собственников некоторые из жильцов писали, что жалеют, что не попали со своими детьми на дворовый праздник. Другие писали, что хотели бы повторить опыт и в следующем году сделать еще более интересный праздник.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске жильцы четырех домов самоорганизовались и устроили для своих детей и себя новогодний праздник прямо во дворе.
 
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