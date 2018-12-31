«Это будет год тяжелого труда, побед и поражений». Президент поздравил белорусов с наступившим 2019-м годом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с наступившим 2019-м годом. Глава государства обратил внимание, что «главное, что мы сохранили мирное небо над Беларусью, давайте все месте это беречь».

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что 2018 год «для каждого из нас сложился по-разному». «Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное — мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны, — сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, 2019 год будет годом "тяжелого труда, побед и поражений". «Вмете мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины», — сказал глава государства.

Президент отметил, что на нынешний год приходится 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также II Европейские игры.

«Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков», — отметил президент.

Белорусский лидер добавил, что «в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой».

«Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии», — резюмировал президент.