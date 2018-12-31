Уважаемые ветераны!

Ветераны внесли большой вклад в развитие своих предприятий, организаций, учреждений. В сегодняшних достижениях района есть большая доля труда каждого из вас. Связь поколений не должна прерываться, мы и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, должны передавать молодежи свой опыт, знания и умения, крепить связь поколений.

Дорогие друзья, искренне, от всей души поздравляем вас, ваших родных и близких с Рождеством и Новым годом!

Пусть в ваших семьях царят радость, счастье и благополучие, а рядом с вами всегда будут близкие люди, радующие вас своим вниманием и заботой. Будьте всегда востребованы в ваших трудовых коллективах.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.

Борисовский районный совет ветеранов