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Уважаемые ветераны!

01.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Ветераны внесли большой вклад в развитие своих предприятий, организаций, учреждений. В сегодняшних достижениях района есть большая доля труда каждого из вас. Связь поколений не должна прерываться, мы и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, должны передавать молодежи свой опыт, знания и умения, крепить связь поколений.
Дорогие друзья, искренне, от всей души поздравляем вас, ваших родных и близких с Рождеством и Новым годом!
Пусть в ваших семьях царят радость, счастье и благополучие, а рядом с вами всегда будут близкие люди, радующие вас своим вниманием и заботой. Будьте всегда востребованы в ваших трудовых коллективах.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.
Борисовский районный совет ветеранов

 
 
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Рождество и Новый год... С ними мы связываем надежды на улучшение жизни, счастье, здоровье и благополучие. Мы подводим итоги уходящего года, радуемся всему доброму,...
 
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