С Новым годом! С новым счастьем!

Ушедший год стал нашей историей, в которой были важные события, достижения и победы. В канун Нового 2019 года выражаем искреннюю признательность труженикам всех отраслей народного хозяйства, социальной сферы и сферы обслуживания, всем, кто добросовестно трудится и вносит вклад в социально-экономическое развитие родной Беларуси.

Пусть 2019 год подарит мир и согласие, откроет новые возможности и перспективы. Пусть рядом с вами будут родные и близкие люди, в домах – тепло и уют, а в сердцах живут надежда, вера и любовь!

Искренне желаем вам праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах на благо Республики Беларусь и Борисовского края!

С праздником! С Новым 2019 годом!

Т.П. КРАСОВСКАЯ, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

В.М. БАРАННИК, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

А.А. МАРЧЕНКО, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству

Д.В. ЗАБЛОЦКИЙ, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь