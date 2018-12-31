Что год грядущий нам готовит?

Данное время – подходящий момент для социального признания, творческой самореализации, проявления лидерских и организаторских качеств.

В обществе будут весьма актуальными и востребованными такие черты, как сила воли, харизматичность, энтузиазм. Особый интерес могут вызвать люди, умеющие вести за собой широкие массы людей. Не исключено, что в мире появятся новые духовные лидеры или общественные авторитеты. При этом важно отслеживать причины их популярности. Чтобы не стать жертвой дешевого популизма и манипуляций, необходимо трезво осознавать и объективно рассматривать выдвигаемые ими лозунги, призывы и программы. Только достойные поступки, конкретные дела и личный пример могут стать мерилом оценки качеств потенциального лидера.

Велика вероятность, что в мире возникнут новые политические партии, общественные организации, идеологические течения. Возрастет актуальность вопросов экологии, сохранения природных ресурсов, а также равноправия и правовых норм. На более высокий качественный уровень должны подняться международные встречи и ассамблеи. Звезды говорят, что предстоящий год – период качественных изменений и преобразований.

Этот период будет наиболее благоприятным для развития социологии, педагогики, также могут быть подняты для обсуждения важные вопросы в области философии и религии. Весьма успешными могут стать люди, работающие в сферах журналистики, просвещения, издательского дела.

В 2019 году представятся благоприятные условия для развития туризма, международной торговли, а также для культурного обмена между разными странами. Это время благоприятно для различных поездок и путешествий. Рекомендуется посещать неизвестные места, города и страны. В целом невероятно возрастет интерес к новым знаниям и информации. У каждого появится великолепный шанс значительно расширить свой кругозор и повысить культурный уровень. В этот период хорошо изучать иностранные языки, развивать навыки коммуникации и дипломатии.

Общие тенденции времени будут побуждать каждого человека развиваться и совершенствоваться. Мир предоставляет нам все больше и больше возможностей для личностного роста. Всевозможные обучающие курсы, семинары, вебинары становятся все более доступными и качественными. Звезды говорят, что все в руках самого человека, надо лишь верить в себя, быть решительным, целеустремленным, а также направлять свою собственную энергию и ресурсы в нужное русло.

Энергии этого периода отразятся и на финансовых сферах. Это время предоставит хорошие возможности для расширения бизнеса, увеличения капитала, получения выгодных дивидендов. Очень часто деньги будут легко приходить, и в то же время, при легкомысленном отношении, они будут быстро уходить сквозь пальцы. Возрастут искушающие факторы, которые могут привести к ненужным тратам, поэтому важно трезво оценивать свое финансовое положение и не поддаваться сиюминутным соблазнам. Ра-

зумный подход к ведению бюджета позволит не только сохранить накопления, но и значительно их преумножить.

В это время новые знакомства, общение и обмен опытом с партнерами могут дать вам хороший импульс для творческой деятельности и укрепления материального положения. У вас появится достаточно энергии для осуществления самых необычных планов и проектов, особенно если они будут связаны с групповой и коллективной деятельностью.

В потоке дел, встреч и информации не забывайте заботиться о своем здоровье и самочувствии. Очень важно не переутомляться и качественно отдыхать. Избегайте нервных и физических перегрузок, больше гуляйте на свежем воздухе и обязательно высыпайтесь.

Этот период обещает быть наиболее благоприятным для представителей знаков Водолея, Овна, Льва, Весов и Стрельца. Небольшие препятствия в достижении желаемого возможны у Рыб, Близнецов и Дев.

Итак, в целом 2019 год обещает быть очень значимым и продуктивным. Воспользуетесь ли вы потенциальными возможностями для роста и достижения желаемого, зависит только от вас. Правильная расстановка целей и приоритетов станет отправной точкой для раскрытия вашего потенциала и успешной реализации планов. Верьте в себя и свои силы, и тогда удача непременно улыбнется вам во всех начинаниях!

Астролог Наталья БЕЛОВА

Овен. Энергии наступающего года принесут благоприятные условия для карьерного роста, социальной активности, расширения возможностей. У вас появится великолепный шанс поднять на качественно новый уровень многие аспекты своей жизни. Положительные перемены могут наблюдаться как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Дерзайте, у вас все получится! И не забывайте, что для качественного воплощения желаемого важно сохранять гармоничный баланс в обмене энергией с окружающим миром.

Телец. В 2019 году могут создаться отличные условия для улучшения вашего финансового положения. Помощь и поддержка могут прийти совсем неожиданно, но первостепенны все же ваше личное участие, инициативность и ответственность. Будьте внимательны ко вновь открывающимся возможностям, устанавливайте новые связи, контакты, расширяйте сферу своих интересов. Не допускайте, чтобы лень и безволие становились препятствием на пути достижения ваших целей.

Близнецы. В наступающем году стоит уделить больше внимания партнерским отношениям. В этот период возможна актуализация важных вопросов в вашем ближайшем окружении. Искренне интересуйтесь и активно участвуйте в жизни своих близких. Также звезды рекомендуют все возникающие спорные моменты решать мирно и конструктивно. Старайтесь строить любые коммуникации на основе взаимоуважения, доверия и сердечности.

Рак. В наступающем 2019 году вам придется уделить много внимания профессиональным вопросам. Велика вероятность существенных перемен в вашем рабочем окружении. В это время возможны перспективные предложения со стороны партнеров и коллег. Короткие поездки и командировки также внесут в вашу жизнь поток интересной информации и опыт. В череде происходящих событий старайтесь не забывать о домашних делах и интересах близких. Также важно заботиться о своем здоровье и самочувствии.

Лев. Этот период весьма благоприятен для воплощения в реальность давних планов и проектов. Вы можете ощутить в себе новые силы и бьющий ключом энтузиазм. Звезды рекомендуют направить творческую энергию на созидательные поступки и помощь окружающим – щедро делитесь с ними опытом, знаниями и плодами труда. Также не исключено, что в этот период у вас появится новое хобби, увлечение или интересное дело.

Дева. Звезды рекомендуют вам больше времени и энергии направить на домашние дела и укрепление взаимопонимания с близкими. Почаще интересуйтесь их делами, оказывайте им искреннюю поддержу и помощь. Непременно находите время для теплых бесед, семейного отдыха и прогулок в кругу тех, кто дорог вашему сердцу. Совместные дела, покупки, деятельность, направленная на улучшение бытовых условий, также будут способствовать укреплению взаимоотношений с домочадцами.

Весы. В наступающем году вам представится великолепный шанс расширить круг знакомств. Новые связи, в свою очередь, могут быть весьма полезными и значимыми. Звезды рекомендуют почаще выходить в мир и открыто взаимодействовать с окружающими. Также в этот период у вас есть хорошая возможность получения дополнительного образования, повышения квалификации, расширения кругозора.

Скорпион. 2019 год обещает быть очень энергоемким и насыщенным. Вполне вероятно, что у вас появятся новые цели, планы и задачи. Чтобы максимально продуктивно прожить данный период, старайтесь грамотно расставлять приоритеты и разумно использовать имеющиеся ресурсы (финансы, социальные связи, время, собственные силы). Также избегайте перегрузок и эмоционального выгорания.

Стрелец. Звезды говорят, что наступающий год будет для вас весьма удачным и благополучным. Большинство ваших начинаний и предложений будут находить положительный отклик у окружающих. У вас есть хороший шанс подняться на новую высоту в профессиональной сфере, а также получить социальное признание. При этом не стоит впадать в эйфорию от череды побед – мелкие препятствия и испытания на прочность также не исключены. Кроме того, не забывайте благодарить близких за их помощь и поддержку.

Козерог. Наступающий 2019 год может стать для вас весьма ярким и продуктивным. Старайтесь не сковывать себя жесткими рамками и ограничениями. Почаще давайте отдых своему рациональному началу и прагматизму – учитесь прислушиваться к творческому наитию и голосу интуиции. Возможно, вы найдете в себе неизведанные глубины и духовные богатства.

Водолей. 2019 год – подходящий период для того, чтобы в полной мере раскрыть таланты и способности. Прислушайтесь к своим желаниям и душевным порывам, найдите возможности для воплощения интересных и ярких идей. Вдохновение от любимого дела в сочетании с вашей общительностью и оптимизмом непременно помогут добиться успеха и процветания.

Рыбы. Энергии 2019 года помогут внести в вашу жизнь больше порядка и стабильности, но только в том случае, если вы сами будете к этому готовы. Не стоит надеяться на авось и перекладывать решение важных вопросов на чужие плечи – плоды посеянных начинаний вам придется пожинать самому. Чтобы не сталкиваться с разочарованиями и финансовыми потерями, старайтесь больше внимания уделять детальному целеполаганию и дальнейшему пошаговому воплощению своих задумок.