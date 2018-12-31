«Родители смотрели через окно, потому что был карантин». Советские утренники на старых фото

«Хотела исполнить на утреннике песню Золушки, но ее спела другая девочка — я обиделась и решила не петь». «Навсегда запомнила неповторимый запах подарков». TUT.BY попросил белорусов вспомнить свои утренники в детских садах и школах в советские годы.



Фото из архива Елены Донбровой

Снимки, которые мы используем в этом материале — из архива фотовыставки «Когда елки были большими», которая проходит в Минске в Национальном центре современных искусств с 14 декабря 2018 года по 1 января 2019 года, а также из личного архива собеседников.

«Почему вы без костюма? Сказали же: карнавал!»

Алена Шелкунова показывает фотографию, сделанную, когда встречали 1976 год. На первом плане утренник в одном из детских садиков города Молодечно. Второй слева мальчик — старший брат Алены, Валера. Сама девочка на фото — за окном, у мамы на руках.

— Так случилось, что в том году как раз во время новогодних праздников в детском саду был карантин, как и позже, на 8 марта. Утренник проводили, но родителей внутрь не пустили — люди смотрели на детей через окно, — рассказывает собеседница.



Новогодний утренник в детском саду Молодечно. Фото из архива Алены Шелкуновой

Впрочем после утренника девочка в детский сад все-таки смогла попасть.

— У мамы там была знакомая, которая пустила после утренника меня сфотографироваться вместе со старшим братом у елки.

Свой детсадовский утренник Алена помнит совсем чуть-чуть. На следующем снимке она — в среднем ряду, первая слева. По снимку кажется, что у девочки и костюма-то нет.



Фото из архива Алены Шелкуновой

— Вообще-то я была лисичкой, — смеется собеседница. — У меня было платьице белое в красный или оранжевый горошек, а сзади — рыжий хвост, его просто не видно на снимке. Надевать «ушки» на голову я отказалась, потому что мне нравилось, чтобы на голове был огромный бант, хоть у меня и волос-то было немного.



Фото из архива Виталия Жукова

На Новый год в седьмом классе девочка решила быть в образе Золушкой и петь песню «Хоть поверьте, хоть проверьте» Людмилы Сенчиной.

— Мама сшила платье из красивой ткани, я сделала из проволоки корону, обмотала ее мишурой. А на елке внезапно до меня ту же самую песню спела девочка в костюме Снежной королевы. Я обиделась и то же самое петь отказалась.



Фото из архива Ларисы Костыко

В восьмом классе девочка была Сколопендрой. — Тогда показывали сказку, в которой была девушка в черном костюме и длинном плаще, которая превращалась в многоножку, сколопендру. Мама выкроила мне костюм почти черного цвета, а я сама его шила, обшивала коричневой бахромой. Алена рассказывает, что в школьное время всегда старалась прийти на новогодний утренник в костюме. Если другие приходили на праздник в обычной одежде, возмущалась до глубины души: — Ну как же так? Карнавал же, сказали, Новый год! Даже если не было костюма, то все равно хотя бы очки и маска у меня всегда были! «Платья шили из марли, крахмалили и обшивали дождиками» Людмила Козина родилась в 1966 году. Жила в небольшой деревне, поэтому в детский садик не ходила, так что утренники в ее жизни начались вместе со школой. — Когда мы были маленькие, мамы шили платья из марли, крахмалили, обшивали дождиками, чтобы смотрелось более празднично. Потом мы сами начали шить себе костюмы, — рассказывает Людмила.

Фото из архива Елены Данейко Дети делали костюмы, которые на праздничной елке нужно было защитить - спеть песню, рассказать стихотворение, или исполнить танец. — Помню, сделала себе костюм шахматной королевы! Не могу вспомнить, в какой именно сказке увидела этот персонаж. Но костюм получился хороший: нарисовала ферзя на картонке, раскрасила черной гуашью. На корону наклеила мелкие осколки елочных игрушек, а платье украсила бумажными шахматными фигурками.

Фото из архива Вадима Качана Людмила вспоминает, что ее сверстники надевали костюмы Лисы Алисы, Кота Базилио, бременских музыкантов. Все из мультфильмов и сказок, которые показывали по телевизору. — А однажды на новогоднем утреннике исполняли танец в народных костюмах. Все придумывали сами, а потом просили учителя музыки нам подыграть.

Фото из архива Веры Сиротиной «В сказке "Морозко" надо было в тулупе сидеть возле елки» Ольга Костюкевич родилась в Вологодской области в 1955 году. Рассказывает, что в школьное время ее класс был очень творческим — сами придумывали сказки для сценок, на уроках домоводства сами шили себе костюмы. — Мне понравилось играть в спектакле по сказке «Морозко». Надо было в тулупе сидеть возле елки, — смеется собеседница.

Фото из архива Анны Малиновской

Фото из архива Алексея Андреева

Фото из архива Александра Угляницы

Фото из архива Антона Сорокина

Фото из архива Светланы Станкевич В конце 1970-х Ольга Николаевна стала работать воспитателем в детском саду в Беларуси. — В конце 1970-х, в 1980-х костюмы уже какие-то можно было и купить, но я своим сыновьям их делала сама, — рассказывает собеседница. — Как-то родственники подарили детям медведям, он был покупной. На следующем фото сын Ольги Костюкевич Сергей, он второй справа, в образе зайчика. Снимок сделан на утреннике в клубе военной части в поселке Сосны, под Минском.

Фото из архива Ольги Костюкевич Ольга Костюкевич вспоминает, что в детских садах всегда ставили живую елку - ее аромат распространялся на все здание. — И еще мне запомнился запах подарков, почему-то он был очень ярким, не таким, как теперь. Особый запах — даже не знаю, за счет чего он был таким волшебным. Наверное потому, что каждый день мы таких лакомств не ели.

На снимке — Ольга Костюкевич с сыном Сергеем и племянником дома. Фото из архива собеседницы