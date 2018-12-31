ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 2 января

01.01.2019 12:25 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 2 января
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Временами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер будет юго-западный, западный, порывистый, ночью местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Родители смотрели через окно, потому что был карантин». Советские утренники на старых фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика