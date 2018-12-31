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Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 2 января
01.01.2019 12:25 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Временами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер будет юго-западный, западный, порывистый, ночью местами до 15-18 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-
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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода с осадками прогнозируется в Беларуси 2 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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