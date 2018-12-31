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«Когда родилась, приезжало много журналистов». Первым белорусам 21 века сегодня 18!

01.01.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Саша Муравская и Миша Чиникайло — первые дети, которые родились в Беларуси в 21 веке. На свет они появились 01.01.2001-го в 0.15 нового дня. Девочка — в роддоме Новополоцка, мальчик — в Давид-Городке. Хотите почувствовать, как быстро летит время? Поздравьте их с днем рождения, ведь сегодня первые белорусы 3-го тысячелетия стали по-настоящему взрослыми. Им исполнилось 18!


Фото: TUT.BY

TUT.BY встретился с ребятами накануне их дня рождения, чтобы узнать, как влияет на их жизнь необычная дата рождения.

«Иногда мне кажется, что это мы с папой люди 21 века, а она — из 20-го»

Саша Муравская с детства знала, что она первый белорус 3-го тысячелетия и чувствовала: все у нее будет хорошо.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Когда я родилась, к нам приезжало много журналистов, — пересказывает она мамины слова. — Родители собирали все публикации. А, когда в первом классе учительница попросила меня сделать портфолио, мама с папой достали эти вырезки. Я приклеивала их на альбомные листы, и все о себе почитала. Ощущения, что я какая-то необычная, у меня не было. Дедушка с бабушкой мне всегда повторяли, ты особенная. В тот момент поняла: «Так вот почему они так говорят».

Сейчас этот факт биографии девушку веселит. А о своей особенности она почти никому не рассказывает. Нет, улыбается, поводов афишировать, хотя на ее необычную дату рождения внимание обращают многие. «Просто повезло», — скромно отвечает им Саша.

В Дисне же, куда после появления дочки на свет, Муравские переехали какое-то время, были уверены, что везение это фантастическое. В городе тогда шептались, мол, семье первого белоруса 21 века обещают то ли квартиру, то ли телевизор. На самом деле — подарков не было, но молодых родителей Татьяну и Петра это не сильно расстраивало. Главное их тогда желание, чтобы малышка здоровая росла. И она выросла.

— Жду ли я 18-ти? Конечно, жду, — не задумываясь ни на секунду, отвечает Саша. — Вокруг меня столько взрослых людей, некоторым уже 19! 18 лет — это такие возможности. Можно, например, всю ночь по городу гулять, и никто тебе ничего не скажет.

— Даже мама?

— Ну она же знает, что я хорошая.

И Саша тут не лукавит. Она школьная отличница, частый участник олимпиад, и очень частый — научных конференций. У нее длинные ноги, и она легко могла бы стать моделью, но выбрала факультет международных бизнес-коммуникаций БГЭУ. В сентябре девушка переехала из Новополоцка в Минск и еще только привыкает к студенческой жизни, а слова экзамены и первая сессия вызывают в ней столько волнения, что «наверное, и в Новый год придется учить».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


31 декабря 2000 года девочка вела себя посмелее.

— Срок мне стоял 3 января, — это уже Сашина мама Татьяна Геннадьевна говорит. — Но дети ведь не спрашивают, когда им родиться, и в обед 31 декабря мы уже поехали в роддом. Папа у нас работал в МЧС и в тот день был на службе, поэтому сопровождали меня родители.

В больничных коридорах пахло бутербродами со шпротами и чесноком — медики тоже готовились к Новому году. Саша появилась на свет почти сразу после полуночи, а около трех утра Татьяну Геннадьевну уже пришли поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Налили молодой маме немного шампанского, сказали: «Глоточек можно». А на городской елке со сцены сообщили: «В Новополоцке родился первый ребенок года!»

Уже позже журналисты и врачи-специалисты высчитали: девочка — первый белорус миллениума. В 12 лет тоже от журналистов, Саша узнала, что первых белорусов 3-го тысячелетия в стране, оказывается, двое: где-то в Брестской области живет мальчик Миша с такой же необычной датой рождения. Школьница даже нашла его в «ВКонтакте», но сразу не написала, постеснялась, а потом забыла.

— Сашка у нас человек советской закалки: интеллигентная, трудолюбивая, много читает, — описывает дочку мама. — Иногда мне кажется, что это мы с папой люди 21 века, а она — из 20-го. После ЦТ, например, она собиралась в Полоцк поступать, а мы предложили: «Попробуй в Минск, в Минске больше возможностей».

Одной из них Саша уже воспользовалась и записалась волонтером на II Европейские игры. Уже летом ее ждет что-то совершенно новое, а вот день рождения она отметит по старинке. Семья соберется за столом, в полночь все поднимут бокалы за Новый год — и после «Ура!» до 0.15 в квартире наступит тишина.

— Эти 15 минут какое-то особенное время, — даже сейчас с замиранием сердца рассказывает Саша. —  Ты понимаешь: вот-вот получишь подарок и станешь старше еще на один год. Классное чувство. Хотя, честно, для дня рождения 1 января не очень удачная дата. В свой праздник хочется с друзьями куда-нибудь сходить, а все вокруг отсыпаются.

Саша улыбается, а Татьяна Геннадьевна немного грустит. Ведь совсем скоро ее ребенку 18, повзрослела дочка.

— А я до сих пор помню, как 1 января 2001 года муж пришел ко мне в палату посмотреть на свой новогодний подарочек. Смотрит на Сашку, маленький такой комочек, и, кажется, не знает, что делать. А я подсказываю: «Ну хоть поцелуй ты ее», — с улыбкой переносится в то время мама. — Вроде бы недавно это было, а тут дочка мне звонит, и мы уже ее зимнюю сессию обсуждаем. Время быстро летит, но главное, чтобы мы оставались счастливы.

«Решил, что первую машину хочет в 18 лет купить, и все прошлое лето у фермеров теплицы крыл»

Так же рассуждает и Мишина мама Светлана Чиникайло. Честно, говорит, даже не думала, что ее будущий сын захочет войти в историю с первых дней жизни. 31 декабря как это всегда в семьях бывает, женщина нарезала оливье — и тут вдруг началось. С готовкой пришлось экстренно заканчивать и срочно звонить в скорую и свекрови. Привычный сценарий праздника изменился: папа повез маму в роддом, а две старшие дочки — пошли к бабушке Деда Мороза ждать.


Фото: Сергей Шаповалов, TUT.BY

— Нет, никогда они мне не припоминали, что я подпортил им праздник , — уверено заявляет Миша. — Наоборот, каждую новогоднюю ночь и родители, и сестры желают мне столько всего хорошего!

Парень правду говорит, да не договаривает. Как-то пару лет подряд 31 декабря или сильно накануне с ним постоянно случались какие-то ЧП: то живот прихватит — и нужно его на скорой в больницу везти, то ногу на катке подвернет — и снова к доктору едут. Средняя сестра ему однажды перед Новым годом заявила: «До праздника никуда из дома не выйдешь. Вези тебя потом в поликлинику».

— Но предпраздничные неприятности вроде бы уже закончились: и 16, и 17 лет встречал без приключений, — отшучивается Миша и признается, что день рождения в Новый год — это что-то особенное.

Себя же особенным парень не считает. Ну и что, говорит, что он первый белорус 3-го тысячелетия, на жизнь это никак не влияет. Да и узнал он обо всем только подростком. Отдыхал тогда в санатории и вдруг: «Чиникайло, к директору!». Миша зашел в кабинет, а там журналист из Минска.

— Корреспондент и сказал, что я первый белорус 21 века, — спокойно рассказывает о той встрече Миша. — Взял у меня интервью. Директор лагеря, помню, улыбался: «Выйдет газета, распишешься мне на ней, чтобы мы тебя не забывали». Но пока статья вышла, я уже уехал.

— А сам-то ты как на новость про первого ребенка тысячелетия отреагировал?

— Я? Я — нормально.

Миша человек хоть и молодой, но основательный. Когда-то он, конечно, вышивал крестиком, но это, объясняет, было влияние старших сестер. Теперь парень играет в футбол и волейбол и больше в облаках не витает. До 25 лет поставил себе цель купить BMW, а пока учится в Лельчицах на слесаря по ремонту автомобилей.

— Он очень целеустремленный, — описывает характер сына мама Светлана Михайловна. — Всегда у него было желание подзаработать. Решил, что первую машину хочет в 18 лет купить, и все прошлое лето у фермеров теплицы крыл. Ничего из этих денег не тратил, и сейчас копит, не отступает.


Фото: Сергей Шаповалов, TUT.BY

В ночь своего рождения Миша тоже не отступил. И как только врачи не уговаривали Светлану Михайловну потерпеть, дать им досмотреть «Голубой огонек». Мальчик ждать не хотел.

— Мы до последнего не знали пол ребенка, — возвращается в то время Светлана Михайловна. — Помню, когда ехали в роддом, муж предупредил: «Не будет сына, поедешь еще раз». Часа в четыре утра, я позвонила Коле, говорю: «Мальчик». Он очень радовался. Каждый день нас навещал и быстро делал дома ремонт. Впереди было новоселье.

Из роддома маму встречал не только папа, но и журналисты. На тот момент в районе определили, что маленький Чиникайло первый в новом году ребенок региона.

— Корреспондент у нас тогда спросил: «Как сына назовете?». Муж с ходу ответил Михаил, — улыбается мама и признается, что на тот момент с супругом они этот вопрос не обсуждали. — А потом мы прочитали заголовок в газете: «И назовут Михаилом». И все, обратного хода не было, так и стал наш парень Мишей. Получилось в честь дедушек, ведь и я Михайловна, и Коля — Михайлович.

Почему очень долго никто не знал, что Миша, как и Саша, первый белорус 3-го тысячелетия, Чиникайло даже не догадываются. Да это и не важно. Для родных он и так особенный. Да и внимания к малышу даже без этого факта хватало. Как первому в новом году ребенку района да еще и сыну афганца от хозяйства, где работал папа, семье подарили кровать-«полуторку», а от сельсовета — швейную машинку.

— Успели заметить, что Миша уже вырос? — спрашиваем у Светланы Михайловны.

— Бывает, вспоминаем, как привезли его из роддома, маленького такого, а теперь он уже больше нас с папой вымахал, — улыбается мама. — Еще чуть-чуть — отучится, в армии отслужит и уже будет свою семью создавать.

P.S. Саша, Миша и все, кто родился 1 января, с Днем рождения! Хорошего вам нового года жизни. Не уставайте мечтать, а мечты пускай сбываются.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Саша Муравская и Миша Чиникайло - первые дети, которые родились в Беларуси в 21 веке. На свет они появились 01.01.2001-го в 0.15 нового дня. Девочка - в Новополоцке, мальчик - в...
 
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