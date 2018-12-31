Новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно - МВД

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь в Беларуси прошла без происшествий. Такая информация размещена на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Новый год прошел спокойно, без грубых нарушений общественного порядка. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий меры по пресечению правонарушений принимались оперативно, чрезвычайных происшествий и преступлений зафиксировано не было", - сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

Традиционно самыми массовыми оказались празднования в столице и областных центрах.

Для обеспечения общественного порядка в местах проведения гуляний предпринимались дополнительные меры безопасности: было установлено оцепление и контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, территорию проведения мероприятий проверяли саперно-пиротехническими группы, в местах гуляний была увеличена плотность нарядов милиции.

Во избежание ДТП и заторов на дорогах автотранспорт следовал по измененной схеме движения.

Усиленный режим несения службы, на который переведены около 10 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, продлится до 2 января.

Новогодние гуляния продолжаются, оперативная обстановка в республике остается стабильной.-0-