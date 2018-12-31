Брестчанина Виталия Казака, который хотел быть на площади Дедом Морозом, отвезли в наркологию

Брестский активист Виталий Казак, который днем 30 декабря планировал провести на площади Ленина праздничную программу, утром был доставлен в наркологию, пишет «Брестская газета».

В 9.07 Виталия Казака остановил сотрудник ГАИ, долго составлял протокол за отсутствие техосмотра на авто, а потом решил доставить в наркологию для медосвидетельствования. По мнению брестчанина, это было сделано для того, чтобы не дать ему провести праздничную программу на площади.

«Я подавал уведомление в горисполком, о том, что буду Дедом Морозом, что будут Снегурочка, аппаратура, выступление. Я готовил программу. Так они специально меня остановили, больше часа мурыжыли в машине, а потом в наркологию через весь город повезли», — рассказал Казак.

По его словам, накануне он встречался с начальником отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Геннадием Иванчиным и через него официально уведомил власти о том, что с 11 до 14 часов 30 декабря будет развлекать людей на площади Ленина в Бресте. Он проинформировал, что будет разговаривать с людьми на разные темы, в том числе на тему экологии. Сообщил о своем мероприятии и в налоговую.

«Вчера вечером Иванчин мне позвонил и сказал, что надо встретиться, кое-какие вопросы обговорить. Договорились мы на воскресенье, на 9.30, а в 9.07 меня остановила милиция. Я готовил интересную программу, но они специально подстроили, чтобы я не смог ее провести», — считает активист.

По словам Виталия Казака, когда его привезли в наркологию, туда же привезли «бомжей со всего города», а его самого отправили в конец очереди. Он также рассказал, что просил «Книгу замечаний и предложений», но ему ее не предоставили.

«Сказали, что книга на втором этаже, а он сегодня закрыт», — отметил Казак.

По его словам, освидельствование показало, что он трезв. В общей сложности в машине ГАИ и наркологии он провел более 4 часов.