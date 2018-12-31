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В МВД рассказали, были ли происшествия в новогоднюю ночь в стране

01.01.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Новогодня ночь в стране прошла спокойно. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе МВД.

Самые массовые праздничные мероприятия традиционно прошли в столице и областных центрах.

— Новый год прошел спокойно, без грубых нарушений общественного порядка, — сообщил начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян. — Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий меры по пресечению правонарушений принимались оперативно, чрезвычайных происшествий и преступлений зафиксировано не было.

Новогодние гуляния продолжаются, оперативная обстановка в республике остается стабильной, отметили в МВД.

В ведомстве рассказли, что для обеспечения общественного порядка в местах проведения гуляний предпринимались дополнительные меры безопасности: было установлено оцепление и контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, территорию проведения мероприятий проверяли саперно-пиротехническими группы, в местах гуляний была увеличена плотность нарядов милиции. На дорогах автотранспорт следовал по измененной схеме движения, чтобы избежать ДТП и заторов.

На усиленный режим несения службы переведены около 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Такой режим продлится до завтра, 2 января.

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Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий меры по пресечению правонарушений принимались оперативно, чрезвычайных происшествий и преступлений...
 
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