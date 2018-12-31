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В Минске лебедь задел трамвайную контактную сеть и упал на дорогу

01.01.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 1 января на проезжей части в центре Минска нашли лебедя. Сотрудники ГАИ передали его представителям фауны города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.


Фото: ГАИ Минска

Новогодним утром сотрудники ГАИ на проезжей части на пересечении проспекта Машерова и улицы Даумана увидили раненого лебедя-шипуна. Очевидец сообщил, что лебедь задел трамвайную контактную сеть и упал на дорогу", — говорится в сообщении.

Сотрудники убрали птицу с проезжей части и передали ее представителям фауны города.

Лебедь-шипун — довольно редкий вид для Беларуси. Этот вид птиц даже исчез с территории нашей страны в конце XIX — начале XX веков в результате истребления, но благодяря тому, что популяции лебедей-шипунов остались в Литве и Польше, со временем он вновь появился в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники убрали птицу с проезжей части и передали ее представителям фауны города.
 
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