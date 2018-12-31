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Восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года

01.01.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева.


Фото с сайта: pixabay.com

Первой на свет в новогоднюю ночь появилась девочка. Произошло это в 2.20 в 6-м роддоме. Здесь же в четыре утра родился мальчик.

В 1-м роддоме в полтретьего ночи родился мальчик, а около семи утра — еще один.

В роддоме № 2 на свет появились мальчик (в 3.10) и девочка (в 8.20).

По одному малышу родились в первые несколько часов 2019-го в роддомах № 5 (мальчик в 3.25) и № 3 (девочка в 7.25).

 
Теги: Минск
 
 
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Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января.
 
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