Система контроля субъектов хозяйствования переходит к формату выборочных проверок

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1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На место плановых проверок в Беларуси приходит новая форма контроля - выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства. В план таких мероприятий на первое полугодие включено более 3,2 тыс. субъектов, сообщил БЕЛТА начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности - заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Андрей Асташонок.

Выборочные проверки основываются на системе оценки риска совершения субъектом хозяйствования правонарушений и высокой степени их негативных последствий. Как пояснил Андрей Асташонок, контролирующими органами разрабатывались критерии оценки степени риска, основанные на методике, которая была утверждена постановлением Совета Министров №43 от 22 января 2018 года. Эти критерии были должным образом утверждены и размещены в общем доступе на официальных сайтах госорганов. На этой основе и проводился отбор субъектов для выборочных проверок на первое полугодие 2019 года.

В планировании участвовали около 25 контролирующих органов, которые в общей сложности проанализировали более 27 тыс. субъектов. После проведения оценки количества субъектов на соответствие критериям, высокая степень была присвоена 9,5 тыс. субъектов. В конечном итоге в план выборочных проверок включено 3 тыс. 227 субъектов, что составляет примерно 12% от общего числа проанализированных.

"Исходя из статистики, мы видим, что отбор был серьезный. И очень небольшое количество субъектов попало в план выборочных проверок из числа тех, которые в принципе рассматривались для планирования, - отметил Андрей Асташонок. - Если сравнивать количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, с 2017 годом, когда еще формировались координационные планы и планы выборочных проверок, то число запланированных субъектов в 2019 году уменьшилось в 4,5 раза". Что касается контроля за обоснованностью включения субъектов в планы выборочных проверок, то Комитетом госконтроля проведена работа по автоматизации данного процесса. Она обеспечена функциональными возможностями интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности (ИАС КНД), которая в 2018 году была специально доработана для этих целей.

В системе предусмотрена возможность получения информации по каждому запланированному субъекту, в том числе кем и на основании каких критериев он был отобран, какое количество баллов набрал в соответствии с критериями оценки степени риска, каков индикатор высокой степени риска, рассчитанный при планировании, использовался ли чек-лист, какая дополнительная информация учитывалась при принятии решения о включении в сводный план.-0-