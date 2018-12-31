Наша семейная елочка





Украшать живую или искусственную елку всей семьей, пожалуй, одна из самых добрых предновогодних традиций. А почему бы не попробовать самим создать главный символ Нового года и представить его на конкурсе? Скорее всего, именно так размышляли участники районного творческого состязания среди молодых семей «Новогодняя елка своими руками». Организаторы конкурса — районный комитет ОО «БРСМ» при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи и отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома.

— В течение декабря молодые семьи (до 35 лет) из «ПМК-86 «Водстрой», «Жилкомхоза», центральной районной больницы, ОАО «Агрофирма «Славгородский», Заволочицкого и Устерховского УПК, городских школ и гимназии представляли нам свои авторские работы, — рассказывает первый секретарь РК ОО «БРСМ» Юлия Ставская. — Всего четырнадцать необычных елок в разных техниках из всевозможных подручных материалов. Большие и миниатюрные, мягкие и твердые, из шишек, веток, ракушек, елочной мишуры, ниток, бисера, картона, дерева — выдумке и творческой фантазии участников не было границ. Среди работ есть даже целые композиции с различными новогодними деталями, поэтому неудивительно, что выбрать лучших было непростой задачей, ведь каждая работа была по-своему оригинальной и неповторимой.

При оценке работ жюри, в состав которого, кроме Юлии Ставской, вошли начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского райисполкома Елена Самуйлик и заместитель главного редактора газеты «Радзіма» Татьяна Лукашевич, учитывало креативность и оригинальность, сложность и качество выполненной работы. После долгих и упорных раздумий победу присудили «Лесной красавице» из березовых веток, созданной семьей Самусевых из Заелицы. На втором месте — оригинальная композиция из различных пород дерева под названием «Новый год приходит» семьи Хлистуновых из Заволочиц. Третье место заняла креативная идея для новогодней елки от семьи Ющенко из Глуска. Их работа под названием «Северное сияние» сделана из фольги и бисера.

По словам Юлии Ставской, конкурс «Новогодняя елка своими руками», призванный привлечь родителей и детей к совместной творческой деятельности, доказал, что в районе есть немало активных и талантливых молодых семей. Победителям конкурса организаторы вручат ценные подарки и дипломы, остальные участники будут отмечены благодарностями. Также все творческие работы представят в рамках выставки «РЕТРО Новый год» в районном историко-краеведческом музее, где любой желающий сможет не только оценить семейное творчество, но и проголосовать за понравившуюся ему работу. Благодаря этому голосованию будет определен обладатель приза зрительских симпатий.

Анна АВТУХОВА

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