Каким бизнесом лучше всего заняться в Москве

Открыть бизнес в Москве, согласно законодательству РФ, могут не только россияне, но и граждане других стран СНГ. Зарегистрированное в столице юрлицо нужно чаще всего предпринимателям, желающим расширить свою деятельность и увеличить доход. Самое главное – знать о своем бизнесе все или почти все.

Какое дело будет беспроигрышным

Торговля. Несмотря на наличие конкуренции, эта сфера принесет прибыль. Например, продукты питания или бытовая химия всегда будут нужны людям.

Важно:

определиться с товарами

арендовать удачное место для торговой точки

связаться с производителями, а не с посредниками.

СТО. Автомобилей в Москве (да и везде в мире) становится больше с каждым годом, а, следовательно, растут потребности в их обслуживании и ремонте. Можно специализироваться на шиномонтаже, диагностике, тюнинге или открыть многопрофильное СТО.

Важно:

найти квалифицированных работников,

удобное место для мастерской недалеко от дорог

поставить указатели (по согласованию с властями).

Многие владельцы авто обращаются к «своим», проверенным мастерам, поэтому нужно заработать хорошую репутацию.

Хостел. В Москву ежедневно, ежечасно прибывает огромное количество гостей, которым где-то необходимо остановиться на несколько дней. Обычных гостиниц в столице не счесть, но их услуги стоят дорого. У владельцев хостелов всегда будут постояльцы: студенты, туристы, провинциалы.

Важно:

найти нежилые помещения,

получить согласие всех соседей окружающих домов

согласовать деятельность с СЭС, пожарниками, другими госорганами

отремонтировать помещения

установить интернет

создать комфортные условия для постояльцев.

Чтобы открыть бизнес в Москве, необходимо зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или ООО. Это можно сделать удаленно, есть много компаний, которые помогут безболезненно пройти регистрацию.

Важно также отслеживать новости в интернете, ведь ваш бизнес напрямую связан с жизнью в столице.