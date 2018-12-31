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Каким бизнесом лучше всего заняться в Москве
01.01.2019 17:36 — Новости Общества | БДГ
Открыть бизнес в Москве, согласно законодательству РФ, могут не только россияне, но и граждане других стран СНГ. Зарегистрированное в столице юрлицо нужно чаще всего предпринимателям, желающим расширить свою деятельность и увеличить доход. Самое главное – знать о своем бизнесе все или почти все.
Какое дело будет беспроигрышным
Торговля. Несмотря на наличие конкуренции, эта сфера принесет прибыль. Например, продукты питания или бытовая химия всегда будут нужны людям.
Важно:
СТО. Автомобилей в Москве (да и везде в мире) становится больше с каждым годом, а, следовательно, растут потребности в их обслуживании и ремонте. Можно специализироваться на шиномонтаже, диагностике, тюнинге или открыть многопрофильное СТО.
Важно:
Многие владельцы авто обращаются к «своим», проверенным мастерам, поэтому нужно заработать хорошую репутацию.
Хостел. В Москву ежедневно, ежечасно прибывает огромное количество гостей, которым где-то необходимо остановиться на несколько дней. Обычных гостиниц в столице не счесть, но их услуги стоят дорого. У владельцев хостелов всегда будут постояльцы: студенты, туристы, провинциалы.
Важно:
Чтобы открыть бизнес в Москве, необходимо зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или ООО. Это можно сделать удаленно, есть много компаний, которые помогут безболезненно пройти регистрацию.
Важно также отслеживать новости в интернете, ведь ваш бизнес напрямую связан с жизнью в столице.
Статья написана по материалам
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Открыть бизнес в Москве, согласно законодательству РФ, могут не только россияне, но и граждане других стран СНГ. Зарегистрированное в столице юрлицо нужно чаще...
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