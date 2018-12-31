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Каким бизнесом лучше всего заняться в Москве

01.01.2019 17:36 — Новости Общества | БДГ  
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Открыть бизнес в Москве, согласно законодательству РФ, могут не только россияне, но и граждане других стран СНГ. Зарегистрированное в столице юрлицо нужно чаще всего предпринимателям, желающим расширить свою деятельность и увеличить доход. Самое главное – знать о своем бизнесе все или почти все.

Какое дело будет беспроигрышным

Торговля. Несмотря на наличие конкуренции, эта сфера принесет прибыль. Например, продукты питания или бытовая химия всегда будут нужны людям.

Важно:

  • определиться с товарами
  • арендовать удачное место для торговой точки
  • связаться с производителями, а не с посредниками.

СТО. Автомобилей в Москве (да и везде в мире) становится больше с каждым годом, а, следовательно, растут потребности в их обслуживании и ремонте. Можно специализироваться на шиномонтаже, диагностике, тюнинге или открыть многопрофильное СТО.

Важно:

  • найти квалифицированных работников,
  • удобное место для мастерской недалеко от дорог
  • поставить указатели (по согласованию с властями).

Многие владельцы авто обращаются к «своим», проверенным мастерам, поэтому нужно заработать хорошую репутацию.

Хостел. В Москву ежедневно, ежечасно прибывает огромное количество гостей, которым где-то необходимо остановиться на несколько дней. Обычных гостиниц в столице не счесть, но их услуги стоят дорого. У владельцев хостелов всегда будут постояльцы: студенты, туристы, провинциалы.

Важно:

  • найти нежилые помещения,
  • получить согласие всех соседей окружающих домов
  • согласовать деятельность с СЭС, пожарниками, другими госорганами
  • отремонтировать помещения
  • установить интернет
  • создать комфортные условия для постояльцев.

Чтобы открыть бизнес в Москве, необходимо зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или ООО. Это можно сделать удаленно, есть много компаний, которые помогут безболезненно пройти регистрацию.

Важно также отслеживать новости в интернете, ведь ваш бизнес напрямую связан с жизнью в столице.

Статья написана по материалам https://na-zapade-mos.ru/.

 
 
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Открыть бизнес в Москве, согласно законодательству РФ, могут не только россияне, но и граждане других стран СНГ. Зарегистрированное в столице юрлицо нужно чаще...
 
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